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Zanlılar teminata bağlandı!

07 Haziran 2019 Cuma 17:00
Zanlılar teminata bağlandı!
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Kamalı Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan Mohammed Almousa, Zeid Aldababnah, Noereddin Almomani dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis,  29 Mayıs 2019 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Zeytinlik bölgesinde bir apartmanın araç park yerinde tespit edilen Mohammed Almousa ile Zeid Aldababnah’ın polisi görünce görevli ekibin üzerine aracı sürüp kaçmaya çalıştıklarını, toprak sete çarpıp durduktan sonra araçtan inerek koşmaya başladıklarını ve makul güç kullanılarak yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların evinde yapılan aramada 37 adet tam, 8 adet yarım uyuşturucu hap bulunduğunu, operasyon esnasında eve misafir olarak gelen zanlı Noereddin Almomani ile Tala Adada’nın da gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlı Noereddin Almomani’nin üzerinde içerisinde hintkeneviri olan 2 sarma sigara bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Almomanin evinde yapılan aramada ise 32 adet tam, 12 adet yarım hap bulunduğunu belirtti. Polis, operasyonda tutuklanan Tala Adadanın ise suçla bağlantısının bulunmadığını ifade etti ve mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldığını söyledi.

Zanlıların hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, tümünün öğrenci olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlılar Mohammed Almousa ile Noereddin Almomani’ninn 20’şer bin TL nakit, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, zanlı Zeid Aldababnah’ın da 3 bin 500 TL nakit teminatr yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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umit tekin 2019-06-07 20:12:49

SINIRDISI .

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