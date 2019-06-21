Zanlılara 3’er gün tutukluluk!

Meselenin Tahkikat sorumlusu Mehmet Bayram Mahkemede verdiği yeminli ifadede, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından,dün, Hakkı Borataş Caddesi Begonvil Sokak Doğanköy Girne’de bir ikametgahta , bu adreste sakin,41 Yaşındaki polis memuru Ziya Düşünmez ve aynı yerde misafir olarak bulunan Özgür Yıldız’ın huzurunda yapılan aramada, 1 adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet Glock Austria marka tabanca ve 1 adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, 25 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara izmariti, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, 4 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Golden King DPR model kameralı elektronik metal detektörü ve Ziya Düşünmaz’e ait JE 957 plakalı aracın bagaj kısmında ise eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Meseleyle ilgili olarak, Ziya Düşünmez’den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan tabanca ve mermileri Nisan ayı içinde, Levent Erdem’in, istemi üzerine ithal ettiği tespit edildiğini ve her 3 zanlının da tutuklandığını dile getiren tahkikat memuru,meseleyle ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı meltem Dündar da, meseleyle ilgili tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.