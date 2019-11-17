Zanlılara soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk!

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında tabanca bulunan zanlılar K.D ile O.D nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldılar ve tutukluluk süreleri uzatıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Zanlılar K.D ve O.D’in Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu suçlamalarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 13.11.2019 tarihinde saat 16.50-19.30 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri Gönyeli Lefkoşa'da sakin K.D'nin ikametgâhında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alınması üzerine LPM Adli Şube ekiplerinin oluşturduğu bir ekip ile Lefkoşa Kaza mahkemesin den temin edilen arama emri ile zanlının huzurunda bir arama gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, arama neticesinde yatak odası içerisinde bulunan yatağının yastığının altına gizlenmiş vaziyette 1 adet Fransa yapım MAB marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ayrıca yine yatak odası içerisinde 1 adet canlı G-3 mermisi, 19 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 73 adet 9mm çapında canlı tabanca mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı mermi, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü ve yine aynı ikametgâhın avlu kısmında 14 adet 9 mm çapında canlı mermi, 13 adet 7.65 mm çapında tabanca mermi kovanı, 186 adet de 9 mm çapında tabanca mermi kovanı bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının evinde arama yapıldığı esnada iş arkadaşı olan O.D’nin, K.D’nın babasına ait ruhsatlı 9 milimetre çapında Almanya yapımı Sig Sauer marka tabanca şarjörünü kanunsuz olarak tasarrufunu geçirip arama neticesinde arkadaşını koruyup kanunsuz herhangi bir şey bulunmasını engellemek amacı ile koşarak kaçmaya başladığı esnada adli şube ekipleri tarafından takip edilerek tabanca ve şarjörünü saklamaya çalıştığı Sht. Osman Benli Sokak içerisindeki toprak arazi içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.