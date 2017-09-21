Zanlıların tutuklulukları 5 gün uzatıldı

Devrim Demir

Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine Gönyelide hafta sonu düzenlediği kokain operasyonunda tutuklanan Enver Algun, Cemil Uçarcan ve Murat Tabakoğlu aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 3’er günlük süre dolan zanlılar, ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5’er gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Algun’un evinde yakalanmışlardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların Gönyelide düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, alınan bilgi sonucu zanlı Enver Algun’un evine operasyon düzenlendiğini ve toplam 19 gram kokain ele geçirdiklerini söyledi.

Karam, operasyonda Tabakoğlu’nun üzerinde yarım gram kokain, Algun’un evinde mutfak kısmında, içince uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe, evin kamera odasında iki ayrı tabakta 2 gram kokain ele geçirildiğini anımsattı.

Evde devam eden aramalarda ise, yine kamera odasında şeffaf naylon içinde 7 gram kokain ele geçirildiğini belirten Karam, Uçarcan’ın bahçeye attığı siyah çanta içinde birçok kozmetik ürünü ve 10 gram kokain bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Karam, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.