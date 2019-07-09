Zanlının ehliyetine el konuldu

Değirmenlik - Girne yolu üzerinde meydana gelen ve Yunus Alkan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasından sorumlu tutulan şoför zanlı Ayhan Kılıç dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 6 Temmuz 2019 tarihinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında TLY 989 plakalı araçla zanlı Ayhan Kılıç’ın yolun solundan sağına geçmeye çalışan Değirmenlik’te sakin Yunus Alkan’a aracının sol ön kısmı ile çarparak ölümüne neden olduğunu söyledi. Polis, çarpmanın etkisiyle yaya Yunus Alkan’ın yol içerisine savrularak, yaralandığını önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Polis zanlının Taxi şoförü olduğunu ve mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve uygun bir teminata bağlanmasını ve ayrıca zanlının ehliyetine de el konulmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca dava süresince zanlının ehliyetine el konulmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) -