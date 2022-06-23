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Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı

23 Haziran 2022 Perşembe 14:04
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Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
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KAMALI HABER

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olguları aktardı. Polis, 11.06.2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'da Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Dilekkaya'da sakin Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e aracının sol ön kısmı ile çarpıp yoluna devam ederek yine gidişine göre solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi. Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30.000 TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlere 1.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, aynı tarihte saat 09.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan rızası alındıktan sonra 2 adet 10 cc tüp kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı. Polis alınan kan örneğinde zanlının uyuşturucu madde tesiri altında olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi. Polis, müteveffa Hakkı Afsın’a otopsi yapıldığını belirtti. Polis, zanlının 2021 yılında uyuşturucu tasarrufu suçundan teminata bağlandığını, Britanya ve KKTC vatandaşı olduğunu ve yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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