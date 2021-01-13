ZAROĞLU: “4 NİSAN’DA SANDIKLAR KURULUR”

ÖZEL HABER

Yeniden Doğuş Partisi’nin her geçen gün büyüyen bir parti olduğunu söyleyen Zaroğlu, “9 bin 100 üyemiz var. Son iki ayda 2 bin üye yaptık” dedi.

Erken seçim ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Zaroğlu, “Erken seçim isteği hiç akıllıca ve mantıklıca bir durum değil. İsteyenlere bir bakacaksınız, bir de isteyenlerin arkasındaki sebeplere bakacaksınız. Parti içi hesaplaşmaları görüyorsunuz. Bütçe geçmemiş, yapılması gereken yasalar var, pandemi patlamış durumda, Sağlık Bakanı çıkıp kapanmadan bahsediyor. Bu şartlar varken, Başbakan çıkıp diyor ki ‘Ben kızdım, erken seçime gidiyorum’ diyor. Olmaz. Siz istediniz de biz geldik hükümet kurduk. Yani kendi hesaplarını halkın üzerinde yapma planlarıdır bu. Nisan’ın başında bizi bir seçime götürür bu yapı. 4 Nisan Pazar günü sandıklar kurulur” dedi.