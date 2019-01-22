Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
banner40

Zaroğlu: “50 TL’lik elektiriği devlet karşılayabilir’’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, yapılacak basit bir kaç reformla, muhtaç  ailelerin aylık yaklaşık en az  50 TL+ KDV tutarındaki faturasının devlet tarafından ödenmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

22 Ocak 2019 Salı 17:12
Zaroğlu: “50 TL’lik elektiriği devlet karşılayabilir’’

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, elektrik ve diğer zamlar konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, rüzgar ve güneş enerjisinden alternatif elektrik üretmenin de mümkün olduğunu belirtti.

Bunun formülünün ise basit olduğunu ifade eden Zaroğlu, elektriğin iletimi ile üretiminin ayrılması,  elektrik üretiminde hak sahibi Kıb-Tek’in derhal özelleştirilmesi gerektiğini savundu.

Zaroğlu, elektriğin üretimden ayrılacak perakende satışının da, aynı TC ve AB ülkelerin de olduğu gibi özel şirketlere ihale ile verilmesi, tüketici açısından serbest rekabet piyasası yaratılması gerektiğini ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de ifade ettiği gibi, Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesinin önünün, rekabetçi piyasa koşulları dikkate alınarak açılması gerektiğini kaydetti.

banner41
Vatandaşların ödeme gücü kalmadığı için, artık başta elektrik olmak üzere, son dönemde sürekli kabaran faturalardan illallah ettiğini ifade eden Zaroğlu, hükümetin ise, vicdani ret gibi gereksiz bir yasa tasarısıyla, gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu.  

Bugüne kadar hiçbir hükümette görev alan bakanların halkın kullandığı elektriği ucuza satabilmek için,  somut hiç bir formül üretemediğini ileri süren Zaroğlu, “Eğer bu ülkede halkımız, devletin ürettiği elektriği kullanmak zorunda ise, bu durum da devlet, sosyal devlet olma ilkesinin ilk şartı olarak, alternatif enerji kaynaklarına da yönelmek suretiyle,  elektriği daha ucuza üretmek ve dağıtmak zorundadır” dedi.

Son yapılan zamlardan sonra konutlarda kullanılan elektriğin 250 kilowatta dek birim fiyatının KDV hariç 0.79 TL civarında olduğuna işaret eden Zaroğlu, bu miktara KDV eklendiğinde ise, 1 kilowattın birim fiyatının kabaca 1 TL’ye geldiğini belirtti.

Zaroğlu, “Oysa ki sadece 2 yatak odalı bir evde, elektriği aydınlatma ve buzdolabı, tv, çamaşır makinesi gibi zorunlu ev aletleri dışında kullanmayan bir ailenin, ödemesi gereken asgari fatura tutarı ortalama 250 TL’nin altına asla düşmemektedir. 2019 yılına geldiğimiz bugünlerde, bir çok kişi için, maalesef rahatlıkla kullanılabilir bir enerji kaynağı olmaktan uzak kalmaktadır” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YDPBertan ZaroğluElektrik FaturasıDevletHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi kilise sular altında
Tarihi kilise sular altında
Sigara denetimlerine devam ediliyor
Sigara denetimlerine devam ediliyor
Şahali: “KKTC kendi giderlerini karşılayacak duruma geldi”
Şahali: “KKTC kendi giderlerini karşılayacak duruma geldi”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim