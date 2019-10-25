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Zaroğlu: "Alınan elektrikli araçlarla devleti 600 bin TL zarara uğrattılar"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, hükümeti,  “alınan elektrikli araçlarla devleti 600 bin TL zarara uğratmakla” suçladı.

25 Ekim 2019 Cuma 14:17
Zaroğlu: "Alınan elektrikli araçlarla devleti 600 bin TL zarara uğrattılar"

Zaroğlu yazılı açıklamasında, hükümetin kamuda tasarruf ilkesini koalisyon protokolünün en üst sıralarına koyduğunu, ancak uygulamada tam tersini yaptığını savundu.

 Zarıoğlu, araçların sağlamlığını göstermek amacıyla söz konusu araçların Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı tarafından makam aracı olarak kullanılması önerisinde de bulundu.

Başbakan’ı  ilgili araç alım ihalesini savunduğu için eleştiren Zaroğlu,  “Üstelik alınan 4 tekerli bisikletlerin bazıları, daha ilk günden arızalandığı için bu bisikletler, neden iade edilmemektedir?” diye sordu.

KDV hariç tam 4 bin dolara, yani yaklaşık 23 bin 136 TL’ye alınan araçların piyasa değerinin, internet sitelerinde, yaklaşık 8 bin 937 TL  yani 1550 dolar civarında olduğunu da ileri süren Zaroğlu, şunları kaydetti:

“Yani böylece, KDV hariç toplam değeri  376 bin 404 TL olması gereken 42 elektrikli bisiklet için devlet KDV hariç, 971 bin 712 TL ödemiş ciddi oranda zarara uğratılmıştır.  Maliye Bakanlığı Müsteşarının, araçların ihaleye çıkılmadan alınmasının nedenini, ‘tek ithalatçı ve tek satıcı firma olmasından’ kaynaklandığı şeklinde açıklaması ise düşündürücü olmaktan ziyade, traji-komiktir.”

Zaroğlu, Başbakan Ersin Tatar’a bu araçlara gerek olup olmadığını, KKTC’nin yollarına uygun olup olmadığını, “Bunları tek firma ithal ediyor” gerekçesinin inandırıcı olup olmadığını ve araçların neden emsal fiyatlarının çok üstünde fiyata alındığını da sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiYDPHaber
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bırrtt 2019-10-25 15:35:09

sen ilk önce git askerlik yetisi kazan, lenger testinden geç, sonra çıkar konusursun..keremcan kılıklı

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