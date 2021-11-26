Zaroğlu: Anketlere bel bağlayanlara ‘23 Ocak akşamı görüşmek üzere’ diyorum

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, gündeme gelen seçim anketlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte anketlerinde ortaya çıktığını belirten Zaroğlu; henüz adaylar daha belli değilken, seçim anketlerinde oranların açıklanıyor olmasını eleştirdi.

ZAROĞLU: YABANCI OLDUĞUMUZ BİR DURUM DEĞİL

Kıbrıs Gazetesi’nin gündeme getirdiği anket sonuçlarına değinen Zaroğlu, söz konusu ankette Milletin Partisi’nin oy oranının yüzde 1’in altında gösterilmesi durumunun yabancı oldukları bir durum olmadığını belirtti.

“KURUMLAR SAYGINLIKLARINA GÖLGE DÜŞÜRMEMELİ”

Anketin tamamen “algı operasyonu” olduğunu ifade eden Zaroğlu, anketi gündeme getiren yayın kuruluşuna da tavsiyede bulunarak; “sürekli algı operasyonları yapan şirketlerle iş yapacağına, saygınlığına gölge düşürmemek için daha ciddi anket yapan kurumlarla anket yapmalı” dedi.

“HALKIN BİZE VERDİĞİ GÜÇLE BURADAYIZ”

“Biz siyasette bugüne kadar geldiğimiz noktaya anketlerle değil, halkımızın bize verdiği güçle geldik” diyen Zaroğlu, bu tarz anket oyunları ile ilk defa karşılaşılmadığını, aynı durumun 16 Ekim 2017’de yapılan bir anket sonuçlarında da yaşandığını hatırlattı.

“SENARYO AYNI, AKTÖRLER AYNI”

O dönem mensubu olduğu YDP’nin oy oranının anket sonuçlarında %0.26 olarak gösterildiğini lakin yapılan seçimlerin sonucunda YDP’nin aldığı oyun %7 olduğunu vurgulayan Zaroğlu, bugün yine aynı senaryonun aynı aktörlerle sürdürülmekte olduğunu dile getirdi.

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK; 23 OCAK AKŞAMI GÖRÜŞECEĞİZ”

“Milletin büyük teveccüh gösterdiği Milletin Partisi’ne de aynı tuzak kurulmaya çalışılıyor” diyen Bertan Zaroğlu, yapılmaya çalışılan algı operasyonlarının korkudan başka bir noktaya varmadığını belirttiği açıklamalarına şu cümlelerle son verdi;

“Belli ki bazıları için korku dağları sarmış vaziyettedir. Ancak korkunun da ecele faydası yoktur. Biz siyasette bulunduğumuz noktaya anketlerle değil, bu anketlerle çarpışa çarpışa geldik. Bu ankete bel bağlayanlara da 23 Ocak akşamı görüşmek üzere diyorum…”