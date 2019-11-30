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Zaroğlu, Arter’i ziyaret etti

30 Kasım 2019 Cumartesi 14:09
Zaroğlu, Arter’i ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmail Arter konuşmasında, Zaroğlu, Kaya ve Dalgıç’ın ziyareti için teşekkür ederek, her fırsatta bir araya gelerek hem Gazimağusa’da yaptıklarını ve yapacaklarını hem de ülke gündemini konuştuklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Belediye Başkanı olmadan önceki dönem de dahil istişarelerinin devam ettiğini ifade eden Arter, ülke gündemiyle birlikte Meclis çalışmalarını da konuşacaklarını söyledi.
TAK/

Anahtar Kelimeler:
ZaroğluArter
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Ubp'li 2019-11-30 15:39:58

Eyvahlar olsun...Zavallı Arter! Zaroğlu'na kadar düştü,Zaroğluyla istişarede bulunur..

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