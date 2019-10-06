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Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

06 Ekim 2019 Pazar 16:29
Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Büyükkonuk Eko Gün’e katılmayarak halk arasında “ötekileştirme” yapmakla suçladı.

Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun Ocak 2018’de Afrika gazetesine karşı düzenlenen saldırıyı da içeren protestoya destek verdiği gerekçesiyle Büyükkonuk Eko Gün’e katılmayacağı açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zaroğlu, “(Mustafa Akıncı) sadece kendisini protesto ettiği için, daha da önemlisi, siyasi rant uğruna, ülke içerisinde ötekileştirme yaparak kendi köylüsünü, çiftçisini ve emekçisini dışlayıp cezalandırıyor” dedi.

Bertan Zaroğlu açıklamasında, “Bizler her daim Büyükkonuk ve Karpaz halkının yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine de yer verdi.

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