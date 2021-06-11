Zaroğlu: Erhan bey ile parti meselelerini konuşmuyorum, yollarımız ayrı

GÜNDEM KIBRIS

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu,katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Yeniden Doğuş Partisi içinde yaşanan tartışmalar konusunda açıklamalarda bulunan Zaroğlu, “Erhan Bey, Meclis’te bana kahve ikram etmek istedi. Biz kimse ile düşman değiliz. Küçücük bir adada yaşıyoruz. Bu kadar küçük bir coğrafyada kimsenin birbiriyle düşman olmaması lazım. Erhan Bey ile çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ama aramızda kötü bir durum yok. Yaşanan kurultay sürecinde düşüncelerimizi yeterli derecede ifade ettiğimizi düşünüyorum. Erhan Bey ile bir telefonla görüşmem oldu, bir defa da görüştük. Bu konuşmalarımızda parti içi konuları konuşmadık. Ben bu konuları parti genel sekreteri ile konuştuk. Erhan Bey ile, herhangi bir sorunum yok. Bizim bu ülkede bunları değil, nasıl daha ileriye gideceğimizi konuşmamız, görüşmemiz gerekiyor. Erhan Bey ile parti ile alakalı görüşmüyorum. Çünkü yollarımız ayrıldı. Ben neden istifa ettiğimi, gerekçeleri ile kamuoyuna anlattım. Bu gerekçelerle ilgili tek bir yanıt dahi almadım. Söylediklerimin hepsinin de arkasındayım. Gönül arzu eder ki yanıt gelsindi. Dolayısıyla yol ayrımındayız. Geçen gün 1600 demiştim istifa eden üyelerin sayısını, bu sayı bu süreçte biraz daha arttı. Hepsini noter huzurunda, partiye vereceğiz” dedi.