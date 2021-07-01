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Zaroğlu: Hadlerine değil

YDP MYK’da Bertan Zaroğlu’nun istifasının istenmesi üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Zaroğlu, “Bakan olma ihtimalim olduğu için bu açıklama yapıldı. Net söylüyorum hadleri değil!” dedi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 15:19
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Zaroğlu: Hadlerine değil

Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda Bertan Zaroğlu'nun partiden istifasının istenmesine, aksi takdirde parti ve parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılacağının açıklanmasının ardından YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sessizliğini bozdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zaroğlu, erken seçim tarihinin belirlenmesi için oluşturulan Ad-Hoc komitede yer alabilmesi için istifa etmemesini YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın istediğini söyledi.

İstifa etmesiyle ilgili yapılan açıklamaya değinen Zaroğlu, ““Net söylüyorum, hadlerine değil” dedi.

Bakan olabilme ihtimali olduğu için istifa etmesi yönünde açıklama yapıldığını anlatan Zaroğlu “Bu toplantıyı yaptıklarından da kuşkuluyum. Paçaları tutuştu ama sabretsinler, beklesinler” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:24
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