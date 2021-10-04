Millet Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, Ada TV’de Haluk Doğandor’un sorularını yanıtladı.

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Yönlüer, istifalar konusunda yaşanan sıkıntıya değindi.

“İstifalar eziyet olmaktan çıkarılmalı”

İstifaların eziyete dönüştüğünün altını çizen Yönlüer, Yüksek Seçim Kurulu’nun istifalar konusunda yeni düzenlemeye gitmesi talebini yineledi.

İstifaların, istifa edilen partinin insafına bırakılmaması gerektiğini belirten Yönlüer, insanların hür iradelerin daha özgür bir şekilde uygulanması konusunda kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti.

“Zaroğlu, halkta güven yarattığı için arkasında büyük bir kitle var”

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu’nun arkasında büyük bir kitlenin olduğunu belirten Yönlüer, Zaroğlu’nun halkta büyük güven yarattığını söyleyerek bu güveninin de Zaroğlu’nun tüm söylemlerinin arkasında dimdik durmasından dolayı oluştuğunu belirtti. Genel Başkan Zaroğlu’nun tüm kesimler tarafından takdir gördüğünü ve tüm halkı kucaklayıcı bir lider konumunda olduğunu ifade eden Yönlüer; Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın gerek söylemleri arkasında durmaması gerekse ayrılıkçı söylemleri ve davranışları sebebiyle asla bir lider olamayacağını söyledi.

“Piyasayı ucuzlatmak bir yana, denetim bile yapılmıyor”

Piyasadaki fahiş fiyatlara değinen Genel Sekreter, piyasayı ucuzlatacağını vadedenlerin piyasa denetimi bile yapmadığını söyledi. “Her şey ateş pahası, halk perişan” diyen Yönlüer, halkın alım gücünün, UBP-DP-YDP hükümeti yüzünden her geçen gün daha da düşmekte olduğuna vurgu yaptı.

“İyi işleri takdir, kötü işleri takbih ederiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, kötü yönetiminden dolayı sıklıkla eleştirildiğini ifade eden Yönlüer, Bakan Arıklı’nın eleştiriye tahammülü olmadığını savundu. “iyi işler yaptığında takdir ettik, yanlış işlerde de elbette eleştireceğiz diyen Yönlüer, siyasetin bir hazmetme sanatı olduğunu belirtirken, “ihaleler Bakanı” olarak anılan Bakan Arıklı’nın bu konuda başarılı olamadığını dile getirdi.

“Hükümet hangi sözünü tuttu da tarih belirleyelim sözünü tutacak?”

Başbakan Ersan Saner’in muhalefete yönelik; “nisaba destek verin, seçim tarihi belirleyelim” söylemini değerlendiren Ahmet Yönlüer; Anayası birçok kez çiğneyen hükümetin bu konuda da üzerine düşeni yapmayacağını savundu. “Sayın Zaroğlu destek verse de erken seçim tarihini belirleyemeyecekler” diyen Yönlüer, hükümetin tek derdinin Kurultay olduğunu, halkın sorunlarını zerre önemsemediğini ve halkta da hükümete karşı bir güvenin kalmadığını dile getirdi.

“Çoban topuzu ile dışarı atsak da gitmeyecekler”

Hükümette kalmak için her türlü oyunun deneneceğini ifade eden Yönlüer, halka zarar verdiği aşikar olan UBP-DP-YDP hükümetinin neden bu kötü yönetime son vermek istemediğni sorgularken; “Tabiri caizse çoban topuzu ile dışarı atsak da gitmeyecek bu hükümet” dedi.