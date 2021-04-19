ZAROĞLU HATAY'DA

GÜNDEM KIBRIS/ ÖZEL

YDP'nin kurultay sürecinden sonra YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu dun memleketi Hatay'a gitti. Gündem Kıbrıs'a konuşan Zaroğlu, "Burada küçük bir operasyon geçireceğim. Her halde gelecek ay başı gibi KKTC ye dönerim, bu süre içinde hem dinleneceğim hem de ilerisi için dostlarımla istişare edeceğim" dedi.

Zaroğlu’nun adadan ayrılması ile birlikte gözler meclise çevrildi. Zira UBP, DP, YDP hükümetinin nisap sorunu yaşayabileceği bizlere gelen bilgiler arasında.