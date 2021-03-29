Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, sosyal medyada yaşanan tüm tartışmaların tek nedeninin bir parti Başkanı olarak Arıklı’nın bilinçsizce yaptığı yorumlar olduğunu söyledi.

Zaroğlu, Ada Tv’de yayınlanan İçsel Bakış programında Mine İçsel’in sorularını yanıtladı.

Aday olma fikrini ilk olarak Genel Başkan Erhan Arıklı ile paylaştığını ifade eden Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.

Arıklı’nın o günlerde adaylığı ile ilgili teşvik edici söylemlerde bulunmasına rağmen, sonraki süreçlerde adaylığı ile ilgili söylemlerini değiştirdiğini ve partiye zarar verileceği yönünde beyanatlarda bulunduğunu söyleyen Zaroğlu, bunun yanı sıra art arda Arıklı ve yanında bulunan bazı kesimlerin yaptığı eleştiriler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti.

“BAKANLIK TALEBİM HİÇ BİR ZAMAN OLMADI”

“Bu kadar saldırılar ve dönüşler olacağını hiç düşünmedim” diyen Zaroğlu, hükümete girildiği dönemde hiçbir zaman Bakanlık talebinin olmadığını aktardığını anımsattı.

Arıklı’nın kendisini Profesör olarak ilan ettiğini ve karşısındakileri de “cahil” olarak eleştirdiğini ifade eden Zaroğlu: “Sayın Arıklı yarın o cahil dediği kesimden oy talep edecek. Bu söylemler son derece yanlıştır” dedi.

Siyasette başarıya giden yolun profesörlükten geçmediğini anlatan Zaroğlu, bu paralelden gidilmiş olsaydı bugün dünyada bir çok devletin yöneticisinin Profesörler olabileceğini belirtti.

“ARIKLI ‘BENİM YETKİMDEDİR, BEN YAPACAĞIM’ MANTIĞI GÜTTÜ”

Yapılan atamalarda parti yönetimi ve MYK’nın haberinin olmadığını söyleyen Zaroğlu, bütün uyarılarına rağmen Arıklı’nın “Benim yetkimdedir. Ben yapacağım” mantığı güttüğünü söyledi.

Erhan Arıklı’nın “Kazanamazsam giderim” söyleminin devam ettiğini ve bu söylemine Arıklı ve kendisine destek verenler tarafından tepki gösterildiğini vurgulayan Zaroğlu: “Sayın Arıklı,daha önce çeşitli partilerden Milletvekili adayı olmuştur. 5.kez YDP ile girdiği seçimlerde Milletvekili olmuştur. Bu söylemler ona oy veren üyelere büyük bir haksızlıktır” dedi.

Sosyal medyada yaşanan tüm tartışmaların tek nedeninin bir parti Başkanı olarak Arıklı’nın bilinçsizce yaptığı yorumlar olduğunu ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın partilileri sükûnete davet ederken yine kendisinin ağır eleştiriler yapmak suretiyle tartışmalar başlattığını söyledi.

“BİR PARTİ BAŞKANININ HEDEFİ PARTİYİ BÜYÜTMEK OLMALI”

Arıklı’nın üye sayısının çoğalması adına parti yönetimi ve ilçe başkanlarına baskılar yaptığını ve ortaya çıkan 9400 üye rakamından sonra “Partinin üye sayısına düzenleme yapacağız” açıklamasının tam bir tutarsızlık olduğunu kaydeden Zaroğlu: “Bir parti başkanının asıl hedefi, partisini büyütmek olmalı” dedi.

Parti tüzüğüne göre, 150 kişinin imzasıyla bir kişinin aday olabileceğini anımsatan Zaroğlu, Arıklı’nın açıkladığı 3800 imzanın aday olması için verilen imzalar olduğunu, kendisinin de Arıklı için imza atabileceğini belirtirken, buna rağmen imzası olduğu iddia edilen bir çok kişinin haberinin dahi olmadığını belirtti.

Yapılan tüm ağır eleştiri ve bazen de hakarete varan söylemlere karşın aynı üslupla cevaplar vermediğini vurgulayan Zaroğlu, demokrasinin hazmedilemediğini ve Arıklı’nın siyasi bir yarış mantığı olduğunun farkına varamadığını dile getirdi.

LAÜ’ye yapılan atama ile ilgili konuyu değerlendiren Zaroğlu, atama yapılan kişinin yol arkadaşları olduğunu, ancak buna rağmen bu atamanın yapılmasının yanlış olduğunu kaydederek: “Sonuçta yapılan atama sonrası bu kardeşimizin ismi zarar gördü, ailesi zarar gördü ve partimiz zarar gördü. Ben bunların hepsini önceden öngördüm. ‘Bu durumun arkasında durmadım’ diye bir eksiklik hissetmem de dolayısıyla mümkün değildir” dedi.