Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı

Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.

Zaroğlu,  Ada Tv’de yayınlanan İçsel Bakış programında Mine İçsel’in sorularını yanıtladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 20:24
109 Okunma
Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, sosyal medyada yaşanan tüm tartışmaların tek nedeninin bir parti Başkanı olarak Arıklı’nın bilinçsizce yaptığı yorumlar olduğunu söyledi.
Zaroğlu,  Ada Tv’de yayınlanan İçsel Bakış programında Mine İçsel’in sorularını yanıtladı.
Aday olma fikrini ilk olarak Genel Başkan Erhan Arıklı ile paylaştığını ifade eden Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.
Arıklı’nın o günlerde adaylığı ile ilgili teşvik edici söylemlerde bulunmasına rağmen, sonraki süreçlerde adaylığı ile ilgili söylemlerini değiştirdiğini ve partiye zarar verileceği yönünde beyanatlarda bulunduğunu söyleyen Zaroğlu, bunun yanı sıra art arda Arıklı ve yanında bulunan bazı kesimlerin yaptığı eleştiriler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti.
“BAKANLIK TALEBİM HİÇ BİR ZAMAN OLMADI”
“Bu kadar saldırılar ve dönüşler olacağını hiç düşünmedim” diyen Zaroğlu, hükümete girildiği dönemde hiçbir zaman Bakanlık talebinin olmadığını aktardığını anımsattı.
Arıklı’nın kendisini Profesör olarak ilan ettiğini ve karşısındakileri de “cahil” olarak eleştirdiğini ifade eden Zaroğlu: “Sayın Arıklı yarın o cahil dediği kesimden oy talep edecek. Bu söylemler son derece yanlıştır” dedi.
Siyasette başarıya giden yolun profesörlükten geçmediğini anlatan Zaroğlu, bu paralelden gidilmiş olsaydı bugün dünyada bir çok devletin yöneticisinin Profesörler olabileceğini belirtti.
“ARIKLI ‘BENİM YETKİMDEDİR, BEN YAPACAĞIM’ MANTIĞI GÜTTÜ”
Yapılan atamalarda parti yönetimi ve MYK’nın haberinin olmadığını söyleyen Zaroğlu, bütün uyarılarına rağmen Arıklı’nın “Benim yetkimdedir. Ben yapacağım” mantığı güttüğünü söyledi.
Erhan Arıklı’nın “Kazanamazsam giderim” söyleminin devam ettiğini ve bu söylemine Arıklı ve kendisine destek verenler tarafından tepki gösterildiğini vurgulayan Zaroğlu: “Sayın Arıklı,daha önce çeşitli partilerden Milletvekili adayı olmuştur. 5.kez YDP ile girdiği seçimlerde Milletvekili olmuştur. Bu söylemler ona oy veren üyelere büyük bir haksızlıktır” dedi.
Sosyal medyada yaşanan tüm tartışmaların tek nedeninin bir parti Başkanı olarak Arıklı’nın bilinçsizce yaptığı yorumlar olduğunu ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın partilileri sükûnete davet ederken yine kendisinin ağır eleştiriler yapmak suretiyle tartışmalar başlattığını söyledi.
“BİR PARTİ BAŞKANININ HEDEFİ PARTİYİ BÜYÜTMEK OLMALI”
Arıklı’nın üye sayısının çoğalması adına parti yönetimi ve ilçe başkanlarına baskılar yaptığını ve ortaya çıkan 9400 üye rakamından sonra “Partinin üye sayısına düzenleme yapacağız” açıklamasının tam bir tutarsızlık olduğunu kaydeden Zaroğlu: “Bir parti başkanının asıl hedefi, partisini büyütmek olmalı” dedi.
Parti tüzüğüne göre, 150 kişinin imzasıyla bir kişinin aday olabileceğini anımsatan Zaroğlu, Arıklı’nın açıkladığı 3800 imzanın aday olması için verilen imzalar olduğunu, kendisinin de Arıklı için imza atabileceğini belirtirken, buna rağmen imzası olduğu iddia edilen bir çok kişinin haberinin dahi olmadığını belirtti.
Yapılan tüm ağır eleştiri ve bazen de hakarete varan söylemlere karşın aynı üslupla cevaplar vermediğini vurgulayan Zaroğlu, demokrasinin hazmedilemediğini ve Arıklı’nın siyasi bir yarış mantığı olduğunun farkına varamadığını dile getirdi.
LAÜ’ye yapılan atama ile ilgili konuyu değerlendiren Zaroğlu, atama yapılan kişinin yol arkadaşları olduğunu, ancak buna rağmen bu atamanın yapılmasının yanlış olduğunu kaydederek: “Sonuçta yapılan atama sonrası bu kardeşimizin ismi zarar gördü, ailesi zarar gördü ve partimiz zarar gördü. Ben bunların hepsini önceden öngördüm. ‘Bu durumun arkasında durmadım’ diye bir eksiklik hissetmem de dolayısıyla mümkün değildir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluADA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta 360 vaka, 2 ölüm!
Güney Kıbrıs'ta 360 vaka, 2 ölüm!
Güney Kıbrıs, seyahatler konusunda yeni liste yayımladı
Güney Kıbrıs, seyahatler konusunda yeni liste yayımladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim