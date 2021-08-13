Zaroğlu: Kime yüzde 40 düştü kime yüzde 60 düştü?

BAHAR SANCAR GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“YALAN SÖYLEYEN, TİYATRO ÇEVİREN, HALKI KANDIRMAYA ÇALIŞAN BİRİLERİ VAR”

KIB-TEK’in bir basın toplantısı yaparak, elektriğe yüzde 30 zam yapılması gerektiğini söylemesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Zaroğlu, “Bu duyuruyu Sayın Genel Müdür yapmadan önce Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde bir gün sora genel müdürün açıklama yapacağı duyuruldu. Eğer genel müdür bu açıklamayı bakandan habersiz haptıysa bu bir felaket ama bakanın haberi var. Turan büyük yılmaz 2 gün sonra açıklama yaparak ‘Raporumuzu sayın bakana verdik. O da bakanlar kuruluna götürdü dedi. Burada yalan söyleyen, tiyatro çeviren, halkı kandırmaya çalışan birileri var. Korkacağınız işlere adım atmayacaksınız. Sanki genel müdür yönetim kurulu ve bakandan habersiz çıkmış yüzde 30 zam yapacakmış algısı oluştu. Gerçekten son günlerde bu yaşananlardan dolayı siyasetten tiksinmeye başladım. Bu kadar kıvraklık, bu kadar döneklik, bu kadar yalan olmaz. Halkla bu kadar oyun oynanmaya çalışılmaz. Ne kadar komik duruma düşüyorlar. Millet evine ekmek götüremiyor. 4 bin esnaf kepenk kapattı. 50 bin kişi işsiz kaldı. Millet ödediği paranın hizmeti alamıyor” dedi.

“BURNUMA PİS KOKULAR GELİYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın söz konusu basın toplantısından sonra yaptığı açıklamayı değerlendiren Zaroğlu, “Bakan, halktan sendikalardan tepki gelince bütün suçu genel müdürün üstüne attı. Bu tarz bir siyaseti ve siyasetçiyi kabul etmem mümkün değil. Kendi zekalarından insanları daha alt seviyede görerek kandırmaya çalışıyorlar ve bunu televizyon ekranlarından yapmaya çalışıyorlar” diyerek, “Benim burnuma pis kokular geliyor. Yüzde 30’luk bir zamdan bahsediliyor ancak ilgili bakanın eski açıklamaları var. Sayın bakan da hiç haberi yokmuş gibi yüzde 30 zam olmaz diyor. Bunlar 1950 model siyaset anlayışıyla hareket ediyorlar. Bu yapılan yüzde 30’luk zam olayı tamamı ile büyük bir tiyatrodur. Ancak oyuncular çok acemi” şeklinde konuştu.

“REEL FİYATLAR BUGÜN KONUŞULUYOR”

Ülkede yaşanan dönüşümlü elektrik kesintileri ve akaryakıt sıkıntısının kamuoyuna yansımasının ardından, biten yakıtla ilgili çeşitli iddiaların sorulması üzerine Zaroğlu, “Sayın Arıklı, sürekli 30 Dolar’ın altında bu akaryakıtı getireceğini iddia etti. Son açıklamasında yani 5 gün önce 27.30 dolara bu işi taşıtacağını ifade etti. Geçtiğimiz gün ihaleye çıkıldı. İhalede sayın bakanla özdeşleşmiş olan ‘TPIC Arıklı’ diye manşetler atılan TPIC firması, 41 dolar teklif verdi. Diğer yerli firma da 36 dolar teklif verdi. İhalede ikinci etapta TPİC 35.19 dolar, yerli firma ise 33.38 dolara düştü. Sayın Arıklı’nın ısrarla çalışmak istediği ve ihalesiz bir şekilde Bakanlar kurulu kararıyla ‘Az yakıt kaldı’ deyip neredeyse 100 bin ton yakıt adlığı TPİC 35.19 dolar fiyat verdi. Aynı firma, aynı TPİC bundan 20 gün evvel aynı ihaleye girdi ve 27.29 dolar fiyat verdi. Arada 8 dolar fark var. Toplamda 2 milyon dolar fark var” bilgilerini paylaştı. Konuşmasının devamında Zaroğlu, “Bacadan siyah dumanlar çıkıyor. Bütün televizyonlarda yorumcular konuyu buraya getiriyorlar. ‘Bize demek ki normal değerinden düşük olan yakıt geldi ama bize çok yüksek fiyata satıldı’ diye akıllara gelmez mi? Kaldı ki sahte belgeyle bu firma, Arıklı’nın savunduğu ve yakıt aldığı firma. 20 gün önce 27 dolar. 20 gün sonra 35.39 dolar. Reel fiyatlar aslında bugün konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

ZAROĞLU’NDAN ARIKLI’YA: “KENDİSİ VURGUN DÜZENİNİN EN BÜYÜK BAŞINDAKİ KİŞİ”

Bu olayların tamamın halkın her bir bireyi tarafından takip edildiğini kaydeden Zaroğlu, “Gündeme o kadar düştüler ki artık kaçacak yerleri kalmadı. Bugün KIB-TEK’in bu olayları ara emirlerle mahkemede. Dolayısıyla halk şu an çok yakından bir ilgiyle bu olayı izliyor. Şuandaki reel rakamlar da bu sebeple konuşuluyor. Bu akaryakıtın istenilen seviyede olmadığı mahkemede çıkacak. Bütün tezgâhları bozulacak. Bu sebeple bu noktaya geldiler. Bunları eleştirdiğim zaman Erhan Arıklı, ‘Bertan Zaroğlu bunlar tarafından karşıma çıkarıldı’ dedi. Salahi Şahiner çıktı yapılanları eleştirdi, ‘Salahi Şahiner bu firmanın sözcüsü’ dedi. ‘Bu firma hırsız devleti soyuyorlar’ dedi. ‘220-300 milyon vurgun yapıyorlar’ dedi. Sayın Arıklı bugün 36 bin ton yakıtı bu firmaya taşıttırıyor. Bu firmanın sahibini KIB-TEK’e davet ettiler. Yok desinler çıkıp. KIB-TEK’in önünden geçen adamı hırsızlıkla suçladılar. Herkes hırsız, herkes yalancı, herkes üçkâğıtçı, herkes soyguncu, kendisi halk kahramanı. Kendisi vurgun düzeninin en büyük başındaki kişi” dedi.

“HIRSIZ DEDİĞİ ADAMLARI BAKANLIĞA DAVET ETTİ”

Zaroğlu, “4 günlük yakıt kaldı. 8 ayır ihale yapılmıyor. ‘Bunlar sahte mal getirdiler, bunlar vurguncu’ dediği firmayla yalvar yakar iş yapıyorlar. O hırsız dediği adamları bakanlığa davet etti. Paçasına yapışıp yalvar yakar iş yapmak istedi. Yok desinler buna. Bunlar olmadı desinler. Bunlar yaşandı. Bu kadar millete eyyam yaptılar ve bugün o insanları bakanlığa davet ediyorlar ve yalvar yakar iş yapmalarını istiyorlar” şeklinde konuştu.

“KURUMUN BORCU ŞU ANDA İKİ KATI”

“Şu anki yönetim kurulu, yönetimi devraldığında bu kurumun borcu ne kadardı şua nda ne kadar?” diye soran Zaroğlu, kendi sorduğu soruya yine kendisi cevap vererek, “İki katı” dedi ve “8 aydır ihaleler iptal. Ortada ihale yok, malzeme yok, 1 liralık yatırım yok ama borç 2 katı. Burada şu hassasiyetin altını özellikle çiziyorum; yönetim kurulunda elbette kötü niyetliler var. Bunların hepsi bedelini ödeyecek ben bu olayı yakından takip ediyorum, enselerindeyim” dedi.

“KİME YÜZDE 40 DÜŞTÜ KİME YÜZDE 60 DÜŞTÜ?”

Zaroğlu, “Kimin ne yaptığını biliyorum ve bunları ifşa edeceğim. Ama yönetim kurulunda iyi niyetliler de var. Turan Büyükyılmaz kesinlikle iyi niyetli. Ancak Turan Büyükyılmaz’ın şu saatten sonra sayın Arıklı’ya gücü yetmez, yetemez, yetmiyor da. Dolayısıyla gücü yetmediği için Sayın bakan sürekli olayların içerisinde. AKSA’ya 200 milyon borç var, ödenmiyor. Ancak sayın bakanın talimatıyla özel bir firmaya 1.1 milyona şartname hazırlamak için para ödeniyor, karar alındı. İhalesiz 1.1 milyon TL. Yine 1 bilyon 260 bin TL’ye beton zemim döktüler jeneratörler gemiye bindi geliyor dediler. 8 ay oldu o betonu döktüler parayı ödediler. Ama 8 aydır jeneratörler yok ortada. Eğer bu kadar acil değildi neden ihaleye çıkmadın? Bu 1 milyon 260 bin TL’nin içerisinde ne kadarını hanginiz aldınız? ‘Kime yüzde 40 düştü kime yüzde 60 düştü?’ diye sormazlar mı? Bu söylediklerimin hepsi yaşanmış olaylar. ‘Vurgun var, talan var, 200-300 milyon vurgun var. Ben yolsuzlukla mücadele edeceğim diye mücahitlik yaptı Sayın Arıklı, maalesef işin sonunda müteahhit oldu. Mücahit olarak yola çıktı işin müteahhidi oldu. Bunlar olmaz. Herkes hırsız herkes arsız kendisi temiz. Değil. Sonuna kadar da arasındayız bu işin” dedi.

Zaroğlu, “Vatandaş sokak lambalarında aydınlatma ödüyor. Sokak lambası ihalesi de iptal. Bu kurum kimin? Kime yükleniyor bunun bedeli? Senin iş bilmezliğin, senin kötü niyetin, senin ortaklığın. Hani biz ezilenlerin sesiydik? Hani bu devletin imkanlarından eşit adil pay alamayanların sesiydik biz? Hani fakirin fukaranın hakkını savunacaktık? Bunların başına basmaktan, boynuna çıkmaktan başka nedir bu yaptıkları?” diye sordu.

“NEDEN YERLİ FİRMALAR DEĞERLENDİRİLMİYOR?”

Zaroğlu, “Sayın bakan sürekli ‘Uluslararası ihale açacağım’ diyor işin başından beri. Uluslararası ihale açtın. Kim geliyor? TPİC. Kim geliyor? ELTEMTEK, TEDAŞ, TEAŞ. Benim burada yerli firmalarım varken, bu yerli piyasada bu işler halledilebilecekken neden bu yerli firmalar değerlendirilmiyor? Neden iç piyasaya akmasın bu para? Yasada yüzde 20 daha pahalı olsa bile yerli firmaya hak tanınmasını öngörüyor” dedi.

“SENİN VURGUNA ENGEL OLACAĞIM DEDİĞİN TPİC, SAHTE BELGEYLE İŞ YAPIYOR”

“Açacakmış uluslararası ihale de vurguna engel olacakmış. Senin vurguna engel olacağım dediğin TPİC, sahte belgeyle iş yapıyor. 20 gün önce 27 dolar, bugün 41 dolar fiyat veriyor. Ben bunları anlatmakla mükellefim. 4 gün sonra yakıt buraya gelmezse elektriksiz kalacağız” diyen Zaroğlu, “4.5 ton yakıt kaldı. Günde 1 ton gidiyor. 4 gün sonra ülke elektriksiz. Jeneratörler çalışmıyor, birisi bakımda. 3 tanesi arızalı. Çünkü sayın bakan 8 aydır ihale yapmıyor. Ama kötü olan Bertan” ifadelerini kullandı.