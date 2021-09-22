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Zaroğlu: “Millet Partisi siyasete çığ gibi düşecek”

Millet Partisi, Salı günü gerçekleştirdiği toplantı ile, Merkez Yönetim Kurulu, parti meclisi, Kadın Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerine seçilen isimleri tayin etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:15
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Zaroğlu: “Millet Partisi siyasete çığ gibi düşecek”

Millet Partisi, Salı günü gerçekleştirdiği toplantı ile, Merkez Yönetim Kurulu, parti meclisi, Kadın Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerine seçilen isimleri tayin etti.
102 kurucu üyenin 99’unun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Millet Partisi Genel Başkanlığı’na Parti Kurucusu ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu getirildi.
Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcılarının belirlendiği toplantıda, Genel Sekreterlik görevine Ahmet Yönlüer getirildi.
Yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen toplantıda, göreve atanan isimlere mazbataları; Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu tarafında takdim edildi.
Takdim sonrası bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Zaroğlu, genç ve tertemiz kadrolarımızıla ülkedeki mevcut düzene savaş açan Millet Partisi’nin kartopu gibi yavaş yavaş büyüdüğünü dile getirerek; KKTC siyasetine adeta bir çığ gibi düşeceğini belirtti. 
Mazbatalarını alarak göreve başlayan partililere başarılar dileyen Zaroğlu, Millet Partisi’nin çıktığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin de altını çizerek; en kısa zamanda da hak ettiği yerlere geleceğini belirtti.

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