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Zaroğlu'ndan Akansoy'a tehdit ve hakaret

Akansoy, Zaroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini belirtti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:26
Zaroğlu'ndan Akansoy'a tehdit ve hakaret
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CTP Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini belirterek bugün yaşanan şiddet olaylarını değerlendirdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Bugün Meclis’te katiplik görevi yapan zat’ın, Genel Kuruldan çıkmaya çalıştığım sırada “sen siktir git, senin ağzını burnunu kırarım” demesine gülsem mi kızsam mı? ben de şaşırdım.

Yaklaşık 5 yıldır Meclisteyim, çok farklı görüşten kişiler ile çalıştım. Aramızda çok tartışma yaşandı. Çok ciddi farklılıklarımıza rağmen Genel Kurul dışında birlikte kahve içip sohbet etmeyi önemsedik. Bizde böyledir, dedik. Bizim kültürümüzde bu var dedik. Toleranslı olduk. Anlatılanı anlamaya çalıştık. Döndük biz de derdimizi anlattık. 
Beş yıl boyunca ne hakaret ettik ne de böyle ağır hakaret yedik.

Bugün gelinen nokta işte bu. Seviye artık bu. 

Ha bizi korkutacaklarını sananlar çok beklerler. Bunu geçelim bir kalem.

Bugün artık ortada açık bir şiddet var. Düşüncenin içeriğini tartışmak artık anlamsız. Gerek Afrika’ya saldırı gerek bizlere hakaret edenleri gerekse Sn. Cumhurbaşkanı’nı yuhalama gafletine düşenleri görünce, ettiğim yemindeki insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü ve Anayasa’ya bağlılığı düşündüm: Acı acı güldüm. 

Çünkü bugün yapılanlar tüm insanlık değerlerine yönelik bir linç girişimiydi."

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Ali 2018-01-22 15:43:47

Bu adamlara fasist dedigimiz zaman ayrimcilik yapiyorduk degil mi?

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Doğru Söz 2018-01-22 15:47:33

SN. Akıncıya da siktir git dediler. Bu laf çok sıradan olmadığına göre organize eylemler bunlar. Bir bir daha iki, YDP den organize.

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Hasan ulutürk 2018-01-22 15:50:04

az bile yapmış Siz hala daha türkiye devletine ve askerine hakarette bulunan asıl faşist ve bölücü kendisi olan doguş derya ya agzınızdan kınama lafı bile çıkartamayın ayıplar olsun sizin için dökülen kanlara

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Adalı. 2018-01-22 17:08:48

Bu ne seviye. Meclise girdiği gün eski bir bakana küfür eden vekil.!! Bunları Türkiyenin istanbul ankara ve izmiri istemez. Bize de koymayın kıbrısa derlerdi. HAKLIYMIŞLAR!!

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Vatandaş 2018-01-22 18:11:53

Meclis uzlaşı yeridir, kavga yeri değil. Kavgada maharetli olduğunu düşünen güreş veya boks dallarında spor yapıp Olimpiyatlara katılsın. Burada carta çekmeye gerek yok. Dinsizin hakkından imansız gelir, unutulmasın

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Gibri 2018-01-22 18:29:23

Yamyamlarla içiçe yaşamak .

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