Zaroğlu'ndan Arıklı'ya cevap

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından Erhan Arıklı'ya cevap verdi.

Zaroğlu, "Bir buçuk sene önce bana kefil olduğunuz araç kredisinin, son ödemesinin 18 gün önce yapılarak tüm borcun kapandığının belgesi" açıklamasını yaptı...

Zaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

ERHAN ARIKLI,

SEVİYESİZLİĞİNİZİN İÇİNDE KALDIĞIM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM ..

Ben partiden neden ayrılmak zorunda kaldığımı açıklamaya çalışırken, Gerekçelerini ortaya koyarken ..

Siz bunlara cvp vereceğinize,

saçma sapan konularla "Borcum varmış, kefil olmuşsunuz" gibi açıklamalar yaparak

seviyeyi gerçekten ayaklar altına düşürdünüz ..

Böyle bir ortamın içinde olduğum için,

bunları açıklamak zorunda kaldığım için gerçekten çok üzgünüm ..

Böyle bir şeyi

Sosyal medyaya yazmanız sizin kalitenizi ortaya koyarken ..

Herzman yaptığınız gibi, Yazdığınız yazıyı kaldırmanız da karakterinizi apaçık ortaya koymaktadır ..

Buyurun,

Bir buçuk sene önce bana kefil olduğunuz araç kredisinin, son ödemesinin 18 gün önce yapılarak tüm borcun kapandığının belgesi ..

Bu seviyesizliği halkın vicdanına bırakıyorum ..