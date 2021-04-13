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Zaroğlu'ndan Arıklı'ya tavsiye

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erhan Arıklı'ya tavsiyede bulundu.

13 Nisan 2021 Salı 14:08
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Zaroğlu'ndan Arıklı'ya tavsiye

ZAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Kurultay sürecinde

rakibimin partililerime #korku verme amaçlı söylediği "Kaybedersem ben #çeker #giderim" açıklamaları,

hükümet ortakları ile ülkede hükümetin devam etmesini isteyen Anavatan yetkililerine gözdağı amaçlı "Milletvekilliğinden istifa ederim" söylemlerine karşı her çıktığım tv ekranında,

gitmiş olduğum her ilçede,

gezmiş olduğum her köyde

"Ne olursa olsun #asla partimi bırakıp hiç bir yere #gitmem" diye açıklamalar yapan benim..

Kurultay sonrasında

Genel kurulun kararına saygılıyım ve partimdeyim. Mücadeleye devam edeceğim diyen de benim.

Bütün bu açıklamalarımı tek tek dinleyen Erhan bey, şimdi çıkmış TV ekranlarından benim partiden gideceğimi yaymaya çalışıyor.

Erhan Bey

benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz ve hiç bir yere de #gitmiyoruz.

Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bunları Erhan Bey’in neden yaymaya çalıştığını merak ediyor ve bu konuda herkesi düşünmeye davet ediyorum.

Kendisine tek tavsiyemiz olur.

Artık konuşmayı bırakıp, vadettiklerini yerine getirmeye baksın. Çünkü takipçisiyiz.

Son Güncelleme: 13.04.2021 14:13
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