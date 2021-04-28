Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Flaş Haber
59'u yerel 70 pozitif vaka
Kapat

Zaroğlu'ndan Bahçeli paylaşımı

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 10:26
3045 Okunma
Zaroğlu'ndan Bahçeli paylaşımı

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mustafa Akıncı'yı ağır şekilde eleştirmesi ve Mustafa Akıncı'nın buna karşılık vermesi üzerine Milletvekili Bertan Zaroğlu da açıklama yaptı...

Zaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

Durum şu kadar basit..

Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "Türkiyenin papağanı" diyerek hakaret ettin birileride bu söylemi Ahmaklık olarak tanımladı ..

Bu duruma fazlaca içerleyen arkadaşlar oldu peki o vakit o arkadaşlara soruyorum ..

Neden göstermiş olduğunuz tepkiyi sayın Mustafa Akıncı'nın ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a "Türkiyenin papağanı" diye hakaret ettiği zaman da ortaya koymadınız ?

Peki ya kendi çapsızlığını hesaba katmadan bu işten nemalanmak için, ömrünü devleti ve milletine vakfetmiş büyük bir devlet adamı olan Sayın Dr Devlet Bahçeli'ye hakaret yağdıranlara ne demeli ?

Sizi bilmem ama benim aklıma gelen ilk şey, Düzlükte Kurt Uluyunca, Evde Ki İtin Bağrı Sızlarmış...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı
Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı
JAPONYA vs KKTC
JAPONYA vs KKTC
Ülkenin dört bir yanından cenaze ateşleri yükseliyor
Ülkenin dört bir yanından cenaze ateşleri yükseliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim