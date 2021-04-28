Zaroğlu'ndan Bahçeli paylaşımı

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mustafa Akıncı'yı ağır şekilde eleştirmesi ve Mustafa Akıncı'nın buna karşılık vermesi üzerine Milletvekili Bertan Zaroğlu da açıklama yaptı...

Zaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

Durum şu kadar basit..

Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "Türkiyenin papağanı" diyerek hakaret ettin birileride bu söylemi Ahmaklık olarak tanımladı ..

Bu duruma fazlaca içerleyen arkadaşlar oldu peki o vakit o arkadaşlara soruyorum ..

Neden göstermiş olduğunuz tepkiyi sayın Mustafa Akıncı'nın ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a "Türkiyenin papağanı" diye hakaret ettiği zaman da ortaya koymadınız ?

Peki ya kendi çapsızlığını hesaba katmadan bu işten nemalanmak için, ömrünü devleti ve milletine vakfetmiş büyük bir devlet adamı olan Sayın Dr Devlet Bahçeli'ye hakaret yağdıranlara ne demeli ?

Sizi bilmem ama benim aklıma gelen ilk şey, Düzlükte Kurt Uluyunca, Evde Ki İtin Bağrı Sızlarmış...