Zaroğlu'ndan Bahçeli paylaşımı

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mustafa Akıncı'yı ağır şekilde eleştirmesi ve Mustafa Akıncı'nın buna karşılık vermesi üzerine Milletvekili Bertan Zaroğlu da açıklama yaptı...
Zaroğlu açıklamasında şunları söyledi:
Durum şu kadar basit..
Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "Türkiyenin papağanı" diyerek hakaret ettin birileride bu söylemi Ahmaklık olarak tanımladı ..
Bu duruma fazlaca içerleyen arkadaşlar oldu peki o vakit o arkadaşlara soruyorum ..
Neden göstermiş olduğunuz tepkiyi sayın Mustafa Akıncı'nın ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a "Türkiyenin papağanı" diye hakaret ettiği zaman da ortaya koymadınız ?
Peki ya kendi çapsızlığını hesaba katmadan bu işten nemalanmak için, ömrünü devleti ve milletine vakfetmiş büyük bir devlet adamı olan Sayın Dr Devlet Bahçeli'ye hakaret yağdıranlara ne demeli ?
Sizi bilmem ama benim aklıma gelen ilk şey, Düzlükte Kurt Uluyunca, Evde Ki İtin Bağrı Sızlarmış...