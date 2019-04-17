Zaroğlu'ndan Denktaş'a: "Neden haftayı bekliyorsunuz?"

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün Meclis kürsüsünden Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ile ilgili iddialarda bulundu. Denktaş'ın "Haftaya yanıt vereceğim" açıklamasından sonra şahsi sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla Denktaş'a "Kamuoyu sizden bu konuda açık somut ve net açıklamalar beklemektedir.." diye sordu.

İşte Zaroğlu'nun açıklaması

Dün meclis kürsüsünden yapmış olduğum yolsuzluk konuşmalarından dolayı,

Sn. Serdar DENKTAŞ, kendi facebook sayfasından,

''Meclis kürsüsünden, bir vekil hakkımda ileri geri konuşmalar yapmış...

O esnada bir toplantım nedeniyle, mecliste degildim ve izleyemedim...

Gelecek hafta kendisine gereken cevabı veririm...

Çirkinlikler başkasına kalsın..'' demiş...

Kendisine doğrudan cevabımdır...

Sn. DENKTAŞ mugalata yapmayı bırakınız..

Neden bu iddialar yalandır diyemiyor sunuz ?

Neden haftayı bekliyorsunuz?

Kamuoyu sizden bu konuda açık somut ve net açıklamalar beklemektedir.