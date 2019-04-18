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Zaroğlu'ndan Gülşah Manavoğlu'na yanıt!

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisine gönderme yapan HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'na sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:42
Zaroğlu'ndan Gülşah Manavoğlu'na yanıt!
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İşte Zaroğlu'nun paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluGülşah Manavoglu
Yorumlar
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dervis 2019-04-18 15:53:59

utanmadan daha konusur..

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Salim 2019-04-18 16:24:10

Yau senin gibi garasakalı Meclis’e goyan zihniyeti sikeyim!!! Sen gendini yönetemen daha da milletin vekili olacan ? Pis garasakal

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Huseyin 2019-04-18 16:51:52

Bertan ya adam olacan ya adam olacan.

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Burak 2019-04-18 16:51:18

Ne be yarraklar Adam isini yapar agriniza mi gider .

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Huseyin 2019-04-18 16:54:17 @Burak

Bu ulkede polis isini yaptimi agrina gider insanlarin. Bertan senin yuzunden bu halk kibrisli ve Turkiyeli diye ayrisiyor. Serefsiz.

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Kemal 2019-04-18 17:54:14

Ha herkes dikkat edsin kimi bakanı oğlu kimi bakanın kayını polise posta koyduğu zaman nerdeydiniz be gavrolar adam olun ctp her başa gelince biz garasakal ları çok üzerine yürüyorsunuz herkes dikkatli olsun TC. KKTC KAVGASI YAPMAYIN KKTC Yİ DE BİZ KURDUK . Bertan da daha 3 seçim önceye kadar ctp ye oy veriyordu unutmadık korkutelinde ve Dörtyol’da çok koşdu

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