Zaroğlu'ndan Gülşah Manavoğlu'na yanıt!
YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisine gönderme yapan HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'na sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
18 Nisan 2019 Perşembe 15:42
utanmadan daha konusur..
Yau senin gibi garasakalı Meclis’e goyan zihniyeti sikeyim!!! Sen gendini yönetemen daha da milletin vekili olacan ? Pis garasakal
Bertan ya adam olacan ya adam olacan.
Ne be yarraklar Adam isini yapar agriniza mi gider .
Bu ulkede polis isini yaptimi agrina gider insanlarin. Bertan senin yuzunden bu halk kibrisli ve Turkiyeli diye ayrisiyor. Serefsiz.Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Ha herkes dikkat edsin kimi bakanı oğlu kimi bakanın kayını polise posta koyduğu zaman nerdeydiniz be gavrolar adam olun ctp her başa gelince biz garasakal ları çok üzerine yürüyorsunuz herkes dikkatli olsun TC. KKTC KAVGASI YAPMAYIN KKTC Yİ DE BİZ KURDUK . Bertan da daha 3 seçim önceye kadar ctp ye oy veriyordu unutmadık korkutelinde ve Dörtyol’da çok koşdu