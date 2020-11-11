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Zaroğlu'ndan sert eleştiri

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya hesabından eleştirdi

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:25
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Zaroğlu'ndan sert eleştiri

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya hesabından eleştirdi. Bertan Zoroğlu, Mustafa Akıncı'nın ameliyat olduğu gerekçesi ile Atatürk'ü anma törenine katılmadığını işaret ederek “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne katıldığına dikkat çekti. Akıncı'yı sahte Atatürkçülükle suçlayan Zaroğlu, "Sizi gidi Sahte Atatürkçüler sizi, sizi gidi Türkiye karşıtlığından nemalanan ve efendilerine hizmet eden, köle ruhuna sahip sahte yüzler sizi" ifadelerini kulladı.

Zoroğlu'nun paylaşımı şöyle: 

Sen..

Ameliyat oldum bahanesi ile

Atatürk'ü Anma Törenine katılmayacaksın

aynı akşam demokrasi ve irade yürüyüşüne katılacaksın..

Sizi gidi Sahte Atatürkçüler sizi..

sizi gidi Türkiye karşıtlığından nemalanan ve efendilerine hizmet eden

köle ruhuna sahip sahte yüzler sizi..

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