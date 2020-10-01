Zaroğlu'ndan 'Türkiye Bize Müdehale Ediyor' cevabı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından 'Türkiye Bize Müdehale Ediyor' açıklamalarına cevap verdi.

İŞTE ZAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI:

İnsanca bir yaşam sürebilmek için

İnsanca bir yaşam sürebilmek için

Türkiye bize müdahale ediyor!

Türkiye bize müdahale ediyor!