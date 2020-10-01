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Zaroğlu'ndan 'Türkiye Bize Müdehale Ediyor' cevabı

YDP Milletvekili Zaroğlu, sosyal medya hesabından 'Türkiye Bize Müdehale Ediyor' açıklamalarına cevap verdi.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:17
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Zaroğlu'ndan 'Türkiye Bize Müdehale Ediyor' cevabı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa  Milletvekili ve parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından  'Türkiye Bize Müdehale Ediyor' açıklamalarına cevap verdi.

İŞTE ZAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI:

Yolumuz yok!
Sabah akşam isyan ediyoruz
yolumuzu yapıyor..
Suyumuz yok!
bir yerlerimizi yıkamaya
Suyumuzu gönderiyor..
Hastanemiz yok!
İnsanca bir yaşam sürebilmek için
hastanemizi yapıyor..
Ekonomik bir düzenimiz yok!
Hayatımızı idam edebilmemiz için
Bütce açığımızı kapatıyor..
Gücümüz yok!
kendimizi korumaya
güvenliğimizi sağlıyor..
kimsenin umurunda değiliz!
Uluslararası arenada
her türlü hakkımızı koruyor..
Evet..
Türkiye bize müdahale ediyor!
Söylenecek çok şey var ama kısa keseyim..
11 Ekimde yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Hakikatleri çarpıtarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırarak, ajitasyon yaparak oy devşirmeye çalışan kişileri
insanlık tabiatına uygun bir yaşam yolunu ilke kabul etmeye davet ederek onlara;
Edep ya Hu! Edep diyorum..
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