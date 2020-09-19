Zaroğlu'nun son durumu nasıl?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Covid-19'a yakalanan ve Türkiye'de tedavi gören Lefkoşa milletvekili Bertan Zaroğlu'nun son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Erhan Arıklı, Zaroğlu'nun akciğerinin bir bölümünün virüsten temizlendiğini söyledi.

Arıklı, açıklamasının tamamında "Bertan Kardeşimden Haber Var; Doktorların yoğun çabası ile akciğerinin bir bölümü virüsten temizlendi. 48 saat daha yoğunlaştırılmış oksijen tedavisi uygulanacak. Lütfen dualarınızı esirgemeyin..." ifadelerini kullandı.