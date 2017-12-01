Zaroğlu: “Örnek bir demokrasimiz var”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurusunu yaptı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, partinin milletvekili adayları başvurularını toplu olarak saat 15.00’te gerçekleştirdi.

Başvuruların ardından açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, zor bir süreci geride bıraktıklarını ve seçime çok rahat bir şekilde girdiklerini söyledi.

ZAROĞLU: “ÖRNEK BİR DEMOKRASİMİZ VAR”

Seçime giren diğer tüm siyasi partilere ve adaylara başarı dileyen Zaroğlu, “Dünyanın en demokratik ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Örnek bir demokrasimiz var. Son derece sağduyulu ve hoşgörülü bir halkımız var. Bu seçimlerin de bundan önceki seçimler gibi hoşgörü ve saygı çerçevesinde sonuçlanacağını biliyoruz” dedi.