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Zaroğlu: Partiyi bölmenin cezasını çekecekler

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Ali Baturay’un sunduğu Markaj programına konuk oldu.

22 Haziran 2021 Salı 20:12
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Zaroğlu: Partiyi bölmenin cezasını çekecekler

YDP’nin kurultayı sonrası istifası ile gündeme gelen Zaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, YDP’nin elinde bulunan kurumların çöktüğünü söyledi.

Erhan Arıklı’nın ailesinin YDP’yi böldüğünü de dile getiren Zaroğlu, kurultay sonrası çilingirle odasının açıldığını anımsattı.

“Ben yaparım olur” mantığı ile Arıklı’nın kendine yakın olan kişileri atadığını söyleyen Zaroğlu, “Olmaması gereken kişiler atandı” ifadelerini kullandı.

Partiden ayrıldığında yerine vekil olacağını düşünenler olduğunu kaydeden Zaroğlu, aksine beraberinde 2 bin kişi ile istifa edeceğini aktararak, YDP’nin küçüleceğini vurguladı.

Açıklamalarından Erhan Arıklı’nın rahatsızlık duyduğunu ancak konuşmaya daha başlamadığını aktaran Zaroğlu, konuşmaya başlarsa insanların yüzlerine bakamayacak hale gelenlerin olacağını dile getirerek, “Partiyi bölmenin cezasını çekecekler” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu
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