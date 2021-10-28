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Zaroğlu: Seçim tarihi konusunda halkı düşünen yok

Milletin Partisi kurucusu Bertan Zaroğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:22
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Zaroğlu: Seçim tarihi konusunda halkı düşünen yok
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ÖZEL HABER

Milletin Partisi kurucusu Bertan Zaroğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SEÇİM TARİHİ KONUSUNDA HALKI DÜŞÜNEN YOK”

Bertan Zaroğlu, “Bugün aynı siyasi partide yol arkadaşlarının birbirlerine neler yapabildiğini görüyoruz. Seçim sisteminin de değişmesi gerekiyor ama iki yıldır hiçbir adım atılmadı. Şuan mecliste bulunan 6 siyasi partinin de önümüzdeki dönem çıkıp ‘Ben şunu yapacağım’ diye nasıl diyecekler merak ediyorum. Çünkü altısı da denendi. Bunu artık planlamak lazım ve bunun içinde genç beyinlere ihtiyaç var. Biz de bu konuda kararlı olduğumuzu, kadınlara ve gençlere verdiğimiz değeri göstermek için Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk kez bir kadın genel başkanla seçime gideceğiz” dedi.

Konuşmasının devamında Zaroğlu, “Haksızlık ve adaletsizliği gördüğünüz noktada buna susarsanız ve yancılık yaparsanız bir gün aynı şeyle siz de karşılaşabilirsiniz. Bu ülkede kötü gidişatın en büyük nedeni siyaset ve bazı basın organlarıdır. Bunların artık kendine gelmesi lazım. Bugün birilerine saldırılan noktada aynı şeyle bunu yapanlar karşılaşabilir. Adalet bir gün herkese lazım olacak” ifadelerini kullandı. 

Erken seçimin Şubat ayında yapılmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden Zaroğlu, “Erken seçim tarihi konusunda da YDP, Milletin Partisi seçime giremesin diye seçim tarihini X tarihinde istiyor. UBP, daha fazla istihdam yapabilmek için Y tarihinde seçim olsun istiyor. CTP, UBP zora girsin diye K tarihinde seçim istiyor. Ama ortada halkı düşünen yok. 6 Şubat uygun bir tarihtir. Çünkü okullarda sandıklar kuruluyor. Eğer hemen seçim olursa çocuklar okula gidemeyecek. Halkın karşısına şubat tatilinde çıkalım, çocuklarımızı da etkilemeyecek bir tarihte bu seçime gidebiliriz diye düşünüyorum. Şubatta yapılması herkes adına daha iyi olacaktır” dedi.

 

Anahtar Kelimeler:
Milletin PartisiBertan ZaroğluÇiğdem Aydın
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