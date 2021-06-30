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Zaroğlu: Siyasetin Ayarları Bozuldu

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:29
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Zaroğlu: Siyasetin Ayarları Bozuldu

GÜNDEM KIBRIS

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu,  katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Serdar Denktaş’ın Koral Çağman’dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine kendisinin veya Bertan Zaroğlu’nun atanmasının gerektiğini söylediğini vurgulayan Zaroğlu, “Serdar Bey, bakanlığa kendisinin veya benim atanmam gerektiğini söyledi. Bakanlık görevinin kendisinde verilmesinde ısrarcı olmadı. Ancak bu görevin bir milletvekiline verilmesini istedi. Bakanlıklar Başbakan tarafından atanır. Basında bir takım iddialar dönüyor. ‘Herkes bir şeyler istemiş, Maliye Bakanlığı istenmiş’. Bunlar doğru değil. İnsanlar kafasına göre bir şeyler yazıyor” dedi.

Algı operasyonları içinde bir kurultay yaşadığını söyleyen Zaroğlu, “Ben bu yöntemler ve algı operasyonları içinde bir kurultay yaşadım. Bir bakın, Erhan Bey çıkıp, Faiz Sucuoğlu ile ilgili de iddialar ortaya atıyor. Bu külliyen yalandır. Bugün Erhan Arıklı, YDP Genel Başkanı ise bunu Faiz Sucuoğlu’na borçludur. Çıkıp üyelere, ‘Bertan Zaroğlu’nun Faiz Sucuoğlu ile yakın ilişkisi var. UBP’ye yakındır’ diyerek kazanmıştır. Bugün de haddini aşan açıklamalar yapıyor. Sürekli algı operasyonları yapıyor. Şu anki kriz Erhan Arıklı krizidir. Milletin aklıyla oynuyor. Ne yazık ki Erhan Bey, siyasetin ayarlarını bozdu” dedi.

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