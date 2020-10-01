Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi

Zaroğlu taburcu oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı ile YDP Genel Sekreteri milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

01 Ekim 2020 Perşembe 13:00
975 Okunma
Zaroğlu taburcu oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı ile YDP Genel Sekreteri milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Arıklı’nın YDÜ tarafından dün yapılan test sonucunun negatif; Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı test sonucunun ise yine düşük pozitif çıktığı belirtilerek, Arıklı’ya bugün YDÜ tarafından ikinci test yapıldığı kaydedildi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun ise 3 gün komada yattığı Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlandığı ve bugün taburcu edildiği belirtilen açıklamada, Zaroğlu’nun, nekahet dönemini Türkiye’de geçirip önümüzdeki hafta Kıbrıs’a döneceği ifade edildi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz, “Sayın Genel Başkanımızın karantinasının bu kadar uzaması ister istemez herkesin kafasını karıştırıyor. Dün YDÜ’nün yaptığı testin negatif, Bakanlığın yaptığı testin ise düşük pozitif çıkması kafalarımızı iyice karıştırdı. Kötü şeyler düşünmemeye çalışıyor ve Genel Başkanımızın test sonucunu sabırla bekliyoruz. Öte yandan ağır bir tedavi süreci geçiren Genel Sekreterimizin tedavisinin tamamlanmasını ise sevinçle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan ve Genel Sekreter başta olmak üzere kendinin de içinde olduğu bazı yetkililerin testlerinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındıklarını anımsatan Büyükyılmaz, seçim kampanyasından uzak kaldıklarını kaydetti.

Büyükyılmaz, “Kampanyanın en önemli döneminde bir adayın haftalarca sahadan uzak kalması büyük bir dezavantaj elbette. Seçim Komite Başkanı olarak kalan günleri en iyi şekilde değerlendirmek için kampanya programımızı yeniden düzenledik. Bir kaç günden beri kadın ve gençlik kollarımızın da katılımı ile sahaya döndük. Bütün dezavantajlara rağmen alabileceğimiz en yüksek oyu alarak adayımızı ikinci tura taşıyacağız.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay : "Biz ezik bir toplum değiliz"
Özersay : "Biz ezik bir toplum değiliz"
"İrademizi tartışma konusu yaptırmayız"
"İrademizi tartışma konusu yaptırmayız"
Az daha Cafeye giriyorlardı
Az daha Cafeye giriyorlardı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim