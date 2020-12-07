ZAROĞLU: “TAMAMEN İLKELER ÜZERİNDE KONUŞTUK”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Doğuş Partisi’nin muhalefetin de memnun olacağı şekilde hükümet önerileri sunduğunu dile getiren Zaroğlu, “Biz de hükümet görüşmelerinde yer aldık ve görüşlerimizi dile getirdik. Dünkü toplantı tamamen ilkeler üzerinde, neler yapılabileceği üzerineydi. Pazarlık yapılmadı. Kim hangi bakanlığı alacağı konusu açılmadı” dedi.

Erken seçim ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zaroğlu, “Erken seçim Eylül-Ekim gibi olabilir” dedi.