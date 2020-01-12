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Zaroğlu Tatar’ı kutladı ve “Baybars bu açıklamadan sonra istifa edecek mi?” diye sordu

12 Ocak 2020 Pazar 18:11
Zaroğlu Tatar’ı kutladı ve “Baybars bu açıklamadan sonra istifa edecek mi?” diye sordu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, çok büyük rant iddialarına rağmen, İskele, Yeni Boğaziçi, Gazimağusa  İmar Planı Yasası’nın yasalaşması için mücadele ettiğini savunduğu  İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın planın yürürlüğe girmeyeceğinin açıklanması sonrasında istifa edip etmeyeceğini sordu. 

Zaroğlu, planın, “toplumsal bir uzlaşının henüz sağlanamaması” gerekçesiyle  yürürlüğe girmeyeceğini açıklamasından dolayı Başbakan Ersin Tatar’ı kutladı.
Zaroğlu yazılı açıklamasında, “Tatar’ın planı reddederek, toplumun istekleri doğrultusunda” doğru bir duruş sergilediğini” ifade etti.

KKTC’ye bir imar planının elbette gerekli olduğunu ifade eden Zaroğlu, “Ancak rayından çıkmış, doğrudan ant planına dönüşmüş bu imar planına karşı toplumsal seferberlik ilan edilmesine vesile olup, bu büyük mücadeleye verdiğimiz katkıdan ötürü de gururluyuz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
YDPBertan ZaroğluErsin Tatar
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