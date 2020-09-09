Zaroğlu: "Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim"

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandıktan sonra yaşadığı süreci açıkladı.

İŞTE ZAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI:

COVİD-19

1. Gün;

Pozitif olduğumu öğrendiğim ilk an, öncelikle durumu kamuoyuna açıkladım...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine yerleştim, tomografi çekildi ve kan tahlili yapıldı.

Akabinde 6 metre kare (3x3) bir odaya yerleştirildim...

Bir süre sonra yanıma başka bir hastayı yerleştirdiler. Hiç hijyenik olmayan, kapalı ve klimalı bir odada sabaha kadar kaldım...

2. Gün;

Verilen kötü bir sabah kahvaltısının ardından, Doktor tarafından yapılan kontrolde herşey düzgün ve normal olduğu için karantina oteline geçebileceğim söylendi...

Can siperane mücadele eden sağlık çalışanlarından, sırada 30 hastanın olduğunu ve hastanenin dolu olduğunu öğrendim!!!

(Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Beceriksiz bir hükümet, psikolojisi bozulmuş bir bakan tarafından yönetilememelerine rağmen büyük bir mücadele veriyorlar)

Havaalanında karantinaya alınmayı bekleyen insanlar eylem yapıyordu ve tüm karantina otelleri doluydu...

Pili bitmiş bakan ise çıkmış ''hiçbir sorun yok, her şey yolunda" diyerek

halkı kandırmaya devam ediyordu...

Kişisel girişimlerimle, pili bitik bakan Ali Pilli’ye rağmen Olivia Palm Otele yerleştim...

Otel gayet hijyenik, işletmeciler ve hemşireler gayet ilgili...

Gelen telefonlara ve mjların hepsine yetişemiyorum..

Arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim..

Durumumu her gün paylaşmaya devam edeceğim...

Herkese sevgiler,

Sağlıkla kalın,

BERTAN ZAROĞLU COVID-19'A YAKALANDI