Zaroğlu: Ülke yangın yeri...

ZAROĞLU AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Ülke yangın yeri…

Her gün ayrı bir skandala ayrı bir zamma gözlerimizi açıyoruz ..

Akaryakıt ve tüp gaza yapılan okkalı zamlardan sonra kahve ve ekmeğe de gelen zam ile birlikte halk adeta hükümet eliyle açlığa ,sefalete mahkum edilmeye çalışılıyor ..

Tarihinde ilk kez bir asgari ücret masasında işçi ve iş veren kesimi anlaşmış olmasına rağmen; hükümet belirlenen rakamı bile görüşmekten aciz ..

Adeta 100 TL için kıyametleri koparıyor; kaşıkla verip kepçe ile alacağı aşikar olan bir ücreti görüşmeye bile tenezzül etmiyor ..

"Hayatı ucuzlatacağım", "kablo ile elektrik getireceğim" diye naralar atanların yönettiği Kıbtek den gelen mesajlarla halk elektirik faturası şoku yaşıyor faturalar 1000-2000 tl arasinda ..

Zulüm hükümeti adeta her geçen gün halkın boğazına bir karabasan gibi çökerken, işin en trajıkomik kısmı ise;

yarattıkları bu sefalet ülkesinin yöneticisi olmaktan asla haya etmiyorlar ..

Öyle ki hafta sonu sayın kabinemizin şen şakrak eğlencelerine tanık olduk ..

Başbakanımız düğünde dernekte davul çaladursun, Tarım Bakanımız zevki sefa ile raks etsin, Başbakan Yardımcımız da malum zam yorgunluğunu atmak için tatile ihtiyaç duysun; derdi de tasayı da halk çeksin ..

Fakirin fukaranın kuru yemeğe mahkum edildiği,

ekmeğine 1 ayda 3 kez zam yapanları,

asgari ücretliye çok görülen 100 TL’lik artışı görüşmeye tenezzül bile etmeyenleri,

insanlar “geçinemiyoruz” diye feryat ederken düğünde davul çalıp göbek atanları,

vatandaş bir kuruş fazla kazanıp evine yemek götürmek için 12 saat çalışırken otellerde tatil yapanları,

sahte PCR düzenlediği anlaşıldığı halde ülkeye giriş yapanları kayıranları

biz unutmayız ..

Siz de unutmayın ..

Unutursanız da hatırlatmak boynumuzun borcu olsun ..

Çünkü davul onların boynunda olsa bile tokmak hala halkın elindedir …

Bertan Zaroğlu

Millet Partisi Lefkoşa Milletvekili