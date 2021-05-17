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Zaroğlu: “Üyelerin yarısı istifa etmeyi düşünüyor”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:58
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Zaroğlu: “Üyelerin yarısı istifa etmeyi düşünüyor”

GÜNDEM KIBRIS

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Yeniden Doğuş Partisi içinde Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yaşanan sorunları yorumlayan Zaroğlu, “Erhan Bey çıkıp televizyon programında 9 bin 500 üyemiz var. Bizim o kadar üyemiz yok. Gelip de oy kullanabilen üye sayımız 8 bin kusur. Şu an fiilen 6 bin üyesi var Yeniden Doğuş Partisi’nin. Parti bir deprem yaşıyor. Erhan Bey, hala insanlara hayat satıyor. Bu üyelerin yarısı istifa etmeyi de düşünüyor. Hodri meydan, çıksın gelsin, halkın önünde konuşalım. Bu partiyi bölmüştür Sayın Arıklı, ama suçu da Beran Zaroğlu’na atıyor. Erhan Arıklı’nın derdi, Lefkoşa’dan milletvekili adayı olabilmektir” dedi.

Kıb-Tek ile ilgili de konuşan Zaroğlu, “Kıb-Tek’te ‘bu kadar yolsuzluk var, vurgun var’ dediler. Bir kişiyi bile görevden almadılar. Yasal yolsuzluk dediler. Yasal yolsuzluk nasıl olur biri bana bunu anlatsın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiBertan Zaroğlu
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