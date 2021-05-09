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ZAROĞLU VE ARIKLI ARASINDA SOSYAL MEDYADA TANSİYON YÜKSELDİ

09 Mayıs 2021 Pazar 13:56
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ZAROĞLU VE ARIKLI ARASINDA SOSYAL MEDYADA TANSİYON YÜKSELDİ

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya sert bir gönder yaptı. Zaroğlu paylaşımında, “Efendi, Senin bu yıl sonuna kadar 12.500 üye üç günde 3800 imza işine benzemesin?” diye sordu ve ardından Sarah Bernhardt’ın “Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur; ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir” sözünü alıntıladı. BU paylaşımın altına yorum yapan Erhan Arıklı ise “Sen keyfine bak Kardeşim. Bırak onu parti yöneticileri ve İlçe Başkanlarım düşünsün” cevabını verdi. Arıklı’nın yorumuna cevap veren Zaroğlu, “Erhan Arıklı bey sürekli algı operasyonları ile kandırdığınız kişilere sözüm yok onların tercihi ancak küçümseyerek yazılar yazdıklarınız yol arkadaşlarımız olduğu için hak ettiğiniz cevabı alıyorsunuz.. ilaveten keyifle yazdım emin olabilirsiniz” dedi.

İşte o çok ses getiren paylaşım ve yorumlar:

Son Güncelleme: 09.05.2021 14:02
Anahtar Kelimeler:
ZaroğluArıklı
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