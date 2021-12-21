Zaroğlu: “YDP beni milletvekili seçtirmedi. Ben YDP’ye baraj geçirttim”

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UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“YDP BENİ MİLLETVEKİLİ SEÇTİRMEDİ. BEN YDP’YE BARAJ GEÇİRTTİM”



Daha önce 13 yıl UBP’de kurultay delegesi olduğunu ve UBP içerisinde ciddi mücadeleler verdiğini hatırlatan Zaroğlu, milli davayı yürüten bir siyasi parti olduğu için o dönem UBP’de uzun yıllar yer aldığını söyledi. Daha sonrasında bazı nedenlerden dolayı partiden ayrıldığını, YDP’yi kurduklarını ve orada siyasete devam ettiklerini kaydeden Zaroğlu, “Bugün baktığımda partiden ayrılarak ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Bugün hala daha YDP’den istifalar devam ediyor ve partinin geldiği nokta ortadadır. YDP’den ayrıldıktan sonra bir yola çıktık ve Milletin Partisi’ni kurduk. Bugün gelinen noktada Milletin Partisi olarak bir karar aldık ve UBP’ye geçtik. Şuan da UBP’den Lefkoşa’da 6. Sırada milletvekili adayıyım. Ülkede ciddi bir istikrar gerekiyor ve ekonomik anlamda da adımların atılabilmesi için tek başına iktidar olmak gerekiyor. Milli birlik ve istikrar için bu kararı alarak UBP’ye geçtik” dedi.

Mevcut Vatandaşlık Yasasını eleştiren Zaroğlu, “Yasada ‘hükümetler Bakanlar Kurulu kararı ile istediği kişiye vatandaşlık verebilir’ maddesi vardır. Mevcut durumda bunla ilgili bir eleştiri yapılamaz. Ancak yasada değişiklik yapılarak bu düzenlenebilir. Bu vatandaşlık konusu her zaman gündemde oldu. Dünyadaki vatandaşlık yasalarını incelediğimizde bundan ortak harmanlanmış bir yasa ortaya koyabiliriz veya kendi şahsımıza münhasır bir yasa hazırlayarak vatandaşlık konusunda yaşanan adaletsizliklerin önüne geçilebilir” dedi.

Zaroğlu, YDP içerisindeki yanlışlardan dolayı ayrıldığını söyleyerek, “YDP beni milletvekili seçtirmedi. Ben YDP’ye baraj geçirttim. Şuanda YDP’deki arkadaşlarım da çok iyi biliyor ki milletvekili seçildiğim dönemde tüm üst yönetimin ev ev gezerek kestiği ve tüm bunlara rağmen milletvekili çıkan bir kişiyim. Üst yönetim benim milletvekili seçilmemem için mücadele etti. Bugün YDP’de şahsıma kızabilecek hiç kimse yok. Tüm gerçekler de 23 Ocak’ta çıkacak. Bizim YDP ile yollarımız ayrıldı ve buna saygı duymaları lazım. Ben önüme bakıyorum onları ardımda bıraktım” dedi.