Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Zaroğlu: “YDP beni milletvekili seçtirmedi. Ben YDP’ye baraj geçirttim”

UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 11:12
138 Okunma
Zaroğlu: “YDP beni milletvekili seçtirmedi. Ben YDP’ye baraj geçirttim”
banner108

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YDP BENİ MİLLETVEKİLİ SEÇTİRMEDİ. BEN YDP’YE BARAJ GEÇİRTTİM”
 

Daha önce 13 yıl UBP’de kurultay delegesi olduğunu ve UBP içerisinde ciddi mücadeleler verdiğini hatırlatan Zaroğlu, milli davayı yürüten bir siyasi parti olduğu için o dönem UBP’de uzun yıllar yer aldığını söyledi. Daha sonrasında bazı nedenlerden dolayı partiden ayrıldığını, YDP’yi kurduklarını ve orada siyasete devam ettiklerini kaydeden Zaroğlu, “Bugün baktığımda partiden ayrılarak ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Bugün hala daha YDP’den istifalar devam ediyor ve partinin geldiği nokta ortadadır. YDP’den ayrıldıktan sonra bir yola çıktık ve Milletin Partisi’ni kurduk. Bugün gelinen noktada Milletin Partisi olarak bir karar aldık ve UBP’ye geçtik. Şuan da UBP’den Lefkoşa’da 6. Sırada milletvekili adayıyım. Ülkede ciddi bir istikrar gerekiyor ve ekonomik anlamda da adımların atılabilmesi için tek başına iktidar olmak gerekiyor. Milli birlik ve istikrar için bu kararı alarak UBP’ye geçtik” dedi. 

Mevcut Vatandaşlık Yasasını eleştiren Zaroğlu, “Yasada ‘hükümetler Bakanlar Kurulu kararı ile istediği kişiye vatandaşlık verebilir’ maddesi vardır. Mevcut durumda bunla ilgili bir eleştiri yapılamaz. Ancak yasada değişiklik yapılarak bu düzenlenebilir. Bu vatandaşlık konusu her zaman gündemde oldu. Dünyadaki vatandaşlık yasalarını incelediğimizde bundan ortak harmanlanmış bir yasa ortaya koyabiliriz veya kendi şahsımıza münhasır bir yasa hazırlayarak vatandaşlık konusunda yaşanan adaletsizliklerin önüne geçilebilir” dedi. 

Zaroğlu, YDP içerisindeki yanlışlardan dolayı ayrıldığını söyleyerek, “YDP beni milletvekili seçtirmedi. Ben YDP’ye baraj geçirttim. Şuanda YDP’deki arkadaşlarım da çok iyi biliyor ki milletvekili seçildiğim dönemde tüm üst yönetimin ev ev gezerek kestiği ve tüm bunlara rağmen milletvekili çıkan bir kişiyim. Üst yönetim benim milletvekili seçilmemem için mücadele etti. Bugün YDP’de şahsıma kızabilecek hiç kimse yok. Tüm gerçekler de 23 Ocak’ta çıkacak. Bizim YDP ile yollarımız ayrıldı ve buna saygı duymaları lazım. Ben önüme bakıyorum onları ardımda bıraktım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlke Numan son yolculuğuna uğurlanıyor
İlke Numan son yolculuğuna uğurlanıyor
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim