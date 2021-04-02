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Zaroğlu "YDP kimsenin babasının partisi değil" dedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in konuğu oldu.

02 Nisan 2021 Cuma 18:51
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Zaroğlu "YDP kimsenin babasının partisi değil" dedi

Zaroğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, kendisi için sarf ettiği, “Mecliste bu kez kağıt değil de taş mı fırlatacak?” sözlerini eleştirdi.

Erhan Arıklı’nın züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ettiğini belirten Zaroğlu, Doğuş Derya’ya 2018’de milletvekili yemini ettikten sonra kağıt fırlatması meselesinde kendisine destek verdiğini anımsatarak, “Dün savunuyorken, bugün ne oldu? Madem bu konudan memnun değildi, neden televizyonlara çıkıp eleştirmedi?” diye sordu.

Arıklı’nın, “Tombaladan genel başkan olmak istiyor” ifadelerini de eleştiren Zaroğlu, Arıklı’nın ayıp ettiğini belirterek, kendisinin YDP Genel Başkanlığına aday olması için teşvik ettiği konuşmaları annımsattı ve şunları kaydetti:

"ADAY OLMAMI TEŞVİK ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

“Erhan Bey, ‘Bertan’ın aday olmasını teşvik ediyorum’ dedi. Bana ‘bildiğin doğruları dillendir’ diye kendi ağzıyla dedi. Bunu kabul etti ancak şu andaki tavrı da nedir?”

YDP’nin kimsenin babasının partisi olmadığını ifade eden Zaroğlu,  “4’üncü kurultayımızı yapıyoruz. Nihai Erhan Arıklı’yı orada oturtma zorunluluğumuz yok. Bu her şeyden önce bir hak. Demokratik yarış. Erhan Bey meclise girdiğinde beraber girdik. Onun benden daha fazla emeği ve mücadelesi olduğunu kimse söyleyemez. Ancak ben sahada daha çok mücadele verdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” dedi.

(KAYNAK: KIBRIS POSTASI)

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Bertan Zaroğlu
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