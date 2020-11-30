ZAROĞLU: “YDP NET VE KARARLI DURDU”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

UBP içinde tüm milletvekillerinin bakan olmak istediğini söyleyen Zaroğlu, tüm partilerin içinde farklı seslerin ve çatlakların olduğunu, Yeniden Doğuş Partisi’nin bu konuda net ve kararlı olduğunu söyledi.

Bu işin en masum insanları olduklarını da söyleyen Zaroğlu, “En masum olurken, en çok suçlananlar da olduk. ‘Biz en başından beri kurulacak olan hükümete dışarıdan destek verelim ve erken seçime gidelim’ dedik” dedi.