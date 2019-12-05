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Zaroğlu:Jeneratör alımında ısrar eden Bakanlar Kurulu şaibe altındadır

05 Aralık 2019 Perşembe 12:10
Zaroğlu:Jeneratör alımında ısrar eden Bakanlar Kurulu şaibe altındadır

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, aylardan beri tartışılan ve KIB-TEK’i büyük zarar uğratacağı bilinen jeneratör ihalesi için Bakanlar Kurulunun ısrarcı olduğunu ve jeneratör ihalesinin bir şirkete milyonlarca Euro para kazandırmak için yapılmak istendiğini savundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, alınması istenen 4 jeneratörün Finlandiya’daki toplam fiyatı 20 milyon dolar iken, ihale şartnamesindeki keşif bedelinin 40 milyon dolar (37 milyon 750 bin Euro) olarak belirlendiğini ileri süren Zaroğlu, “Ortada birilerinin cebine konulacak ve paylaşılacak rakam yaklaşık 20 milyon dolardır. Merak ettiğimiz Bakanlar Kurulunda hangi Bakan veya Bakanların bu ihalenin lobiciliğini yaptığıdır ve onlara bu paradan ne kadar pay ödeneceğidir” iddiasında bulundu.

Zaroğlu, açıklamasında “Bu Hükümet zan altındadır. Hükümetin Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı çıkıp kamuoyu önünde bu jeneratörlere niçin ihtiyaç duyulduğunu rakamlarla açıklamak ve niçin başka enerji kaynaklarına yönelemeyeceğimizi gerekçeleri ile açıklamak zorundadır. Aksi taktirde onlar da zan altında olacaklardır” ifadelerine yer verdi.

YDP olarak Kurumun soyulmasına izin vermeyeceklerini, “jeneratör lobisi”nin YDP’yi Kurumun ve Kurum çalışanlarının karşısında göstererek bir algı operasyonu yapmak istediğini iddia eden Zaroğlu, YDP’nin Kurum çalışanlarıyla bir sorunu olmadığını, kurum çalışanlarının hak ve kazanımlarının peşinde olmadığını ifade etti.

Zaroğlu, “Bu ihaleye çıkılması halinde ihalenin iptali için hukuki yollara başvurmanın yanı sıra hükümet aleyhine toplu eylem ve mitingler yapacağımızı şimdiden ilan ediyoruz” dedi.

( BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
ZaroğluJenetörHaber
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