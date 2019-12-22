Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

ZAYDER “Lefke bölgesi çocuk istismarıyla mücadele ekibi” kuruldu

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) son yıllarda yaşanan “çocuk istismar vakaları” yüzünden, önleme ve tedbir alma maksadıyla halka yaptığı çağrıyla 4 bin üye sayısını aşarak bölgelerde çalışmalar başlattı. 

22 Aralık 2019 Pazar 15:26
ZAYDER “Lefke bölgesi çocuk istismarıyla mücadele ekibi” kuruldu

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) sinema salonunda çocuk istismarıyla mücadele için “meşale yakıldı”.
Açıklamaya göre, Zayder Başkanı Rabia Özcömert, Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Ercantan, Özel Eğitim öğretmeni Fatma Süleymanoğlu ve gazeteci Candan Mert ekip liderlerinin seçilmesi tanıtılmasını sağladı.
Toplantıya 200’ün üstünde katılım sağlayan gönüllüler, çocuk istismarı konusunda mücadele etmek için söz verdi. 

Söz konusu ekipler okullarda, kahvelerde, evlerde istismarı anlatacak eğitimler verecek. İstismara uğrayanlara hukuki ve sağlık desteği sağlayacak, Devlete yasalarda yapılandırılmaya gidilmesi konusunda baskılar uygulayacak. Çocuk İstismarıyla Mücadele Merkezi (ÇİM) kurulması için tüm üyelerle gerekli çalışmaları yapacak.
Tüm halkın üyelik için başvurabileceği belirtilen açıklamada, üyeliğin hiçbir ücreti olmadığı ve tüm ekibin gönüllülük esasına göre çalıştığı ifade edildi.
“Haydi Kıbrıs, çocuğuna sahip çık haklarını koru” denilen açıklamada, ZAYDER’e ulaşmak isteyenlerin 0548 837 23 27 numaralı telefonu kullanabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ZAYDER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim