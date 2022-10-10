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ZEHİRLENMEYE DEVAM! İşte ihalenin iptal nedeni

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:29
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ZEHİRLENMEYE DEVAM! İşte ihalenin iptal nedeni



ÖZEL HABER

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin "işletme Hakkı Devri Yönetimi" ile özelleştirilmesi ihalesini yine iptal etti.

Gündem Kıbrıs'ın İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin'den aldığı bilgiye göre, ihalenin iptali için talep Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 

Üresin, Maliye Bakanlığı'nın ihale şartnamesi için daha çok paydaştan uzman görüşü alınarak, daha teknik bir ihale şartnamesi hazırlanması gerekçesiyle iptal talebinin geldiğini, kendilerinin de ihaleyi iptal ettiklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Güngör Düzenli Katı Atık TesisiGüngör ÇöplüğüHalis Üresinİhale Komisyonu Başkanı
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