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Zehirli denizanasına dikkat

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak halkı denizlerdeki denizanaları konusunda uyardı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:41
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Zehirli denizanasına dikkat

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak halkı denizlerdeki deniz anaları konusunda uyardı.

Tehlikeli ve zehirli olabilecek denizanasına karşı halkın kendisini korumasını belirten Berova şunları belirtti:

"Havalar ani bir şekilde ısındı. 40 dereceye yaklaşan sıcaklar deniz mevsimini de dolayısıyla açtı.

Yeni tip korona virüs küresel salgınının gölgesinde deniz mevsimini açan insanlarımız bugün bir başka tehditle karşılaştılar.

Bu TEHDİT görünen bir tehdit.

Sahillerimizde çok sayıda DENİZ ANASI görülmeye başlandı.

Anlatanlara göre kahve renkli benekli bu denizanaları insanlar ile temas ettiklerinde ağrı, kaşıntı ve baş dönmesi gibi semptomlar veriyor.

Bugün 10 kadar vaka Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine başvurmuş.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkların yine yüksek olarak devam edeceği görülüyor.

Denize girerken sosyal mesafeye dikkat ederken ayni zamanda kendimizi bu canlılardan korumalıyız.

Ayrıca bu deniz anaları ile mücadele edebilmek için uzman görüşlerine başvurup bir mücadele programı da başlatmak gerekecek kanaatindeyim."

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Kıbrıslı 2020-05-16 22:40:36

Bir bu eksiğidi....

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