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Zehirli mantar yiyen 3 kişi zehirlendi!

Dağdan topladıkları mantarları pişirip yiyen üç kişi zehirlendi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:06
Zehirli mantar yiyen 3 kişi zehirlendi!
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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Girne’de dün sabah dağda mantar toplayan Fevzi Kaza, Kamil Yıldırım ve Hürol Derman, topladıkları mantarların zehirli olduklarını anlamayarak öğle yemeğinde pişirerek yediler.

Zehirli mantarları pişirerek yiyen Fevzi Kaya, Kamil Yıldırım ve Hürol Derman’a ilk müdahale Girme Akçiçek Hastanesi’nde yapıldı. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapıan ilk müdahalenin ardından zehirlenen şahıslar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek mideleri yıkandı.

Mantar türlerinin %90 kadarının zehirsiz olduğunu belirten uzmanlar mantar toplamak isteyen kişilerin mantar toplarken mutlaka yanlarında zehirli ve zehirsiz manlarları ayırt edebilen bilgili bir kişi ile mantar toplamaları çağrısında bulunduar.

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