Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

“Zehirsiz sofralar için biyolojik mücadele” konulu seminer düzenleniyor

Seminer, tarım öğretimin başlangıcının 174’üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor.

07 Ocak 2020 Salı 14:37
“Zehirsiz sofralar için biyolojik mücadele” konulu seminer düzenleniyor

Ziraat Mühendisleri Odası, Cuma günü saat 10.00’da “Zehirsiz sofralar için biyolojik mücadele” konulu seminer düzenliyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yer alacak seminerde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan “Zehirsiz Sofralar İçin Biyolojik Mücadele Uygulamaları" konulu sunum yapacak.

Seminer, tarım öğretimin başlangıcının 174’üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan’ın, tarım ilaçlarının alternatifi olan biyolojik mücadele kullanılan böceklerin, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bunların üretici düzeyinde kullanımının yaygınlaşması üzerinde çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
ZehirsizSofralarMücadeleSeminerHaberKıbrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: "Çiçek hastalığına karşı ince avı iki hafta yasaklanıyor"
Oğuz: "Çiçek hastalığına karşı ince avı iki hafta yasaklanıyor"
Taçoy, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
Taçoy, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
Lefkoşa’da Kanlıdere’nin su seviyesi yükseldi!
Lefkoşa’da Kanlıdere’nin su seviyesi yükseldi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim