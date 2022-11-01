Zehra Aba isyanda!

Lefkoşa’nın tanınmış esnaflarından ‘Zehra Aba’ diye bilinen restoran sahibi Şazi Demet Paşaoğlu, ülkede gelinen duruma isyan etti.

Her gün onlarca müşterisine sıra dışı lezzetlerini sunan Şazi Demet Paşaoğlu, sosyal medya hesabından zam kararı aldığını şu sözlerle dile getirdi:

“Zamlar toplumun bile DNA’sını değiştirdi.. Hiç pazarlık yapmayan toplum pazarlık yapmaya başladı..

Üç kişi gelip bir kişilik yemek istemeye başladı..

Zamlarla baş edemez olduk..

İsteyen evinde yemek tatlı yapar satar..

Biraz daha terziler marul berberler maydanoz satacak.. Akşamları açması gereken barlar kahvaltı verir.. Esnaf çaresizlikten ne yapacak bilmem..

Ya yemekleri azaltacam, ya kalitesiz ürün alacam yada iş aramaya başlayacam..

Üzgünüm tek çarem zam yapmak...

Paket 120

Servis 150”