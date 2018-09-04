Alayköy’de boğularak ve darp edilirek öldürülen Zehra Sorver’in katilleri Levent Sorver 35 yıl, oğlu Mehmet Can Sorver 14 ay hapse mahkum oldu. Levent Sorver planlı cinayetten beraat ederken adam öldürmekten mahkum edildi
Zehra Sorver cinayetinde karar verildi
Alayköy’de boğularak ve darp edilirek öldürülen Zehra Sorver’in katilleri Levent Sorver 35 yıl, oğlu Mehmet Can Sorver 14 ay hapse mahkum oldu.
04 Eylül 2018 Salı 14:45
Allah herkese akıl saglıgı versin... ve bu cocukda nasıl topluma geri kazanılacak cok merak ederim. yani 14 ay hapis evet sonrası ???